Congreso blinda a Freddy Díaz y evita su inhabilitación por 10 años tras denuncia por violación sexual

El parlamentario fue denunciado por una extrabajadora de su despacho. (Congreso).

Blindaje. El congresista Freddy Díaz Monago fue salvado de una inhabilitación para ejercer cargos públicos, por un periodo de diez años, por el Pleno del Congreso este martes 10.

El legislador fue denunciado seis meses atrás por una extrabajadora de su despacho congresal. La mujer refirió que Díaz la ultrajó sexualmente y, posterior al hecho, la dejó encerrada en su oficina bajo llave.

Por esta acusación, la bancada Alianza para el Progreso (APP) expulsó al parlamentario poco después de conocer esta situación.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidido por la congresista Lady Camones (APP), sustentó el informe ante el Pleno del Congreso en la citada fecha. En su alocución pidió que se apruebe lo recomendado por la SAC en su informe final aprobado. Las investigaciones iniciaron el pasado 27 de julio del 2022.

La titular del grupo de trabajo recordó que se busca sancionar a Díaz Monago por una infracción a los artículos 1; 2; 38 y 39 de la Constitución. Además, aseguró que se ocasionó un gran perjuicio en contra de la víctima.

El Pleno votó a favor de que el denunciado continúe ejerciendo sus funciones como congresista. En la jornada se presentaron 59 votos a favor de su inhabilitación, dos en contra y 21 abstenciones.

Anteriormente, Díaz fue suspendido por 120 días por el Parlamento, sin embargo, de archivarse el informe final en su contra su accesitaria ya no asumiría en su lugar.

El debate en la Comisión Permanente se realizó en una sesión reservada a pedido de la defensa legal del congresista, pedido que este mismo apoyó durante unas breves declaraciones ante sus colegas parlamentarios.

“Este es un caso muy particular, no quisiéramos la revictimización. Creo que en este hemiciclo no deberíamos permitirlo. Se ha dicho adjetivos, se ha usado el nombre de la señorita, lo que no sería justo; eso podría salir en el calor de debate”, afirmó ante el titular del Congreso, José Williams.

Reconsideración

La congresista Susel Paredes, de la bancada Integridad y Desarrollo, calificó como “inexplicable” que el Pleno haya votado en contra de la inhabilitación del congresista.

Además, destacó que como miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el grupo de trabajo sí encontró una “responsabilidad” expresa de Díaz Monago en este caso. En este sentido, lamentó que no se consiguieran los 66 votos necesarios para aplicar la mencionada sanción al legislador.

“Se ha presentado una reconsideración, pero no se ha votado. Esperemos que reflexionen para que cuando se vote la reconsideración se vote a favor de la sanción”, agregó. De esta manera, el caso del parlamentario continuará vigente hasta su archivamiento.

El recurso fue presentado por la legisladora Sigrid Bazán, de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú.

