Alex Valera regresó a Universitario: ¿Quién deberá ser el delantero titular?

Universitario de Deportes maneja cuatro variantes en su nueva delantera del 2023.

Alex Valera volvió a Universitario de Deportes después de seis meses luego de su salida del Al Fateh de Arabia Saudita por incumplimiento de pago. El delantero decidió volver al club pese a que tenía otras ofertas en Argentina, Colombia, inclusive, de Sporting Cristal y César Vallejo. El atacante firmó un contrato por dos temporadas.

El club ‘merengue’ buscará el título nacional número 27 en la Liga 1 2023 y desde la etapa preliminar, avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Con la incorporación de Valera, el equipo sumó un cuarto atacante. El DT Carlos Compagnucci dispone además de los delanteros Emanuel Herrera, José Rivera y Alexander Succar que pugnarán por un espacio en la ofensiva del equipo.

Alex Valera

El atacante nacional fue anunciado como nuevo jugador del Al Fateh en agosto del 2022 después de una salida polémica de Universitario, pero ahora está de vuelta con un mejor nivel futbolístico y roce internacional. Valera es la primera opción que tiene el técnico argentino como el ‘9′ de su equipo, ya lo conoce porque lo dirigió la temporada pasada, en la que jugó 17 partidos y anotó 12 goles en la Liga 1, y participó en dos encuentros en la Copa Libertadores. El último partido con el club árabe fue el pasado 22 de diciembre, cuando enfrentó a Al Tai para el King’s Cup, llega con ritmo y podría viajar a Chile para disputar dos partidos amistosos.

“Estoy contento por volver a Universitario. Lastimosamente el año pasado no salieron las cosas como se esperaban, quizás fue un mal manejo. Pido disculpas a la hinchada y al club. Para mí siempre será primero el club. Vengo a trabajar y dar lo mejor para el equipo y ganarme el puesto”, aseguró el flamante refuerzo en su presentación oficial.

Emanuel Herrera

La ‘Maquinaria’ fue uno de los fichajes sorpresas que hizo Universitario esta temporada. Remeció el mercado su pases tras su regreso al fútbol peruano después de tres años. Su último equipo fue el Celaya de México donde jugó 21 partidos y anotó 4 goles. Herrera es un jugador de área, con asistencia de gol, olfato, juego aéreo y precisión en la definición. Su mejor versión fue con Sporting Cristal en 2018: máximo goleador con 43 anotaciones en 40 partidos en el campeonato peruano y tres en la Copa Sudamericana.

“Ya todos saben lo que es la ‘U’, lo he enfrentado con otro equipo y siempre me llamó la atención. Me gustan los colores, me gusta el estadio. Aprovecho cada entrenamiento para ponerme a punto. No hay otra opción que no sea campeonar. Me lo dicen todos. Espero jugar la mayoría de los partidos y hacer goles. Llegar lejos también en la Copa Sudamericana porque siempre le cuesta a los peruanos”, indicó el atacante en una entrevista para el canal de Youtube ‘merengue’.

Emanuel Herrera regresó al Perú después de su paso por Argentina y México.

José Rivera

Es uno de los nuevos fichajes de los ‘cremas’ para esta temporada, el delantero llegó procedente de Carlos A. Mannucci de Trujillo. El jugador de 25 años debutó en la selección peruana en el triunfo peruano de 1-0 ante Paraguay, el pasado 16 de noviembre, es una de las apuestas de Juan Reynoso. Tuvo su primer encuentro ante la hinchada ‘merengue’ en la Noche Crema. Destacó y casi marca un tanto de ‘tijerita’ ante el Aucas.

“Estoy feliz de llegar a la ‘U’, daré lo mejor de mí. La hinchada siempre va ser vital para el equipo, es el corazón y todos juntos vamos a salir adelante. Fue algo muy bonito y emocionante ver a toda la hinchada alentando. El momento fue único para mí”, aseguró el futbolista en su salida del entrenamiento en Campo Mar.

¡EMOCIÓN CREMA! 🗣 José Rivera 🇵🇪, delantero de @Universitario 🟠, en #GOLPERUNOTICIAS 📺: "Fue algo muy bonito y emocionante ver a toda la hinchada alentando. El momento fue único para mí". pic.twitter.com/gYkYJUxuYh — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 10, 2023

Alexander Succar

Será la cuarta temporada del futbolista con la camiseta ‘crema’, llegó en 2020 procedente de Huachipato de Chile. Ausente en la presente pretemporada debido a una molestia muscular, no fue considerado para los amistosos ante César Vallejo y Aucas en la presentación del equipo en la ‘Noche Crema’. En el 2022 jugó 26 partidos y en 17 lo hizo como titular, anotó cinco goles en la Liga 1. En la Copa Libertadores estuvo en 2 encuentros. Es una pieza de recambio para el DT Carlos Compagnucci. Un punto a su favor es que ya conoce su estilo de juego y al equipo.

Alexander Succar renovó con Universitario de Deportes hasta el 2024. Foto: Universitario.

