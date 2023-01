Renato Tapia podría salir del Celta de Vigo para reforzar al Valencia de España

Renato Tapia ha enfrentado al Valencia con el Celta de Vigo. (Getty Images)

Renato Tapia es uno de lo jugadores peruanos que podría tener su futuro incierto. Alex Valera, Christian Cueva y Alexander Callens tienen mínimas chances de continuar en sus respectivos equipos, y a ellos se le sumaría el volante nacional, quien podría salir del Celta de Vigo para reforzar al Valencia de España, tal y como se habla en la prensa de ese país.

Esta noticia fue difundida por diversos medios, aunque fue la cuenta de Twitter, Mundo Celeste, que replicó la información de Onda Deportiva Valencia, en donde dan a conocer que el ‘Cabezón’ es una de las opciones que maneja el club ‘che’ para apuntalar el centro del campo. “Renato Tapia es uno de los nombres (hay más) que el Valencia tiene encima de la mesa para reforzar el pivote”, se lee en la publicación.

Pero eso no fue todo, ya que también añadió un factor que facilitaría para que unas posibles negociaciones lleguen a buen puerto. “Podría agilizar la operación el interés del Celta de Vigo en Fran Navarro”, agregó.

Información de Renato Tapia y el interés del Valencia.

Ahora, esta comunicación llega en un momento cuando la misma página había informado, mediante el periodista Óscar Méndez, quien aseguró que Tapia no estaría muy seguro de extender su contrato con el Celta (termina en 2024). Incluso, el mismo jugador tomó de forma irónica esta información y respondió desde su cuenta de Twitter con un “JAJAJA lo que me faltaba, ahora soy yo el ‘problema’”. El comunicador acreditó su investigación con “es una realidad que Tapia ha perdido protagonismo en el Celta en el último año y medio”.

Lo cierto es que Renato Tapia tiene vínculo vigente con el elenco ‘celeste’. Al mismo tiempo, su valorización (que en su mejor momento llegó a los 20 millones de euros), podría disminuir conforme pase el tiempo y su presencia en el campo sea escasa. Además de que solo resta poco más de un año para que finalice y podría salir libre. Sin embargo, el jugador de 27 años le respondió a un usuario de dicha red social que “yo a muerte con el Celta”, dando a entender su preferencia por mantenerse en Vigo.

No obstante, si la situación no cambia (viene alternando la titularidad con Fran Beltrán), podría haber noticias en los próximos días o semanas. De hecho, en la actual temporada lleva 13 encuentros jugados, frente a los 19 del canterano. El cambio de técnico (salió Eduardo Coudet y Carlos Carvalhal lo relevó en el cargo) no varió su presente.

Renato Tapia en un partido con el Celta de Vigo ante el Real Madrid. (REUTERS)

Valencia, en busca de un mediocampista

El Valencia de España se encuentra en la búsqueda de un volante de marca. El propio técnico Gennaro Gattuso lo confirmó en una conferencia de prensa previo al duelo ante el Real Madrid. “El club sabe lo que tenemos que hacer, no quiero hablar de lo mismo. Estamos mirando futbolistas que tienen que jugar desde el primer minuto. No podemos traer un jugador sin ritmo. Ayer hablé con Peter (dueño del club) vía Zoom y me dijo que no podía venir mañana. Le dije que estábamos buscando un centrocampista”, comentó.

Al igual que Renato Tapia, hay otros nombres que han sonado en el entorno ‘che’, que son Jefferson Lerma (Bournemouth), Tiemoue Bakayoko (AC Milan) y Mauro Arrambarri (Getafe). Y es que Hugo Guillamón no se da abasto con Yunus Musah e Ilaix Moriba. Por tal motivo, el DT italiano necesita un elemento que refuerce esa zona del campo.

Para el peruano significaría un salto de equipo considerable, pues anteriormente ha militado en Twente, Willem II, Feyenoord (todos de los Países Bajos), pero ninguno lleva al nivel del Valencia.

Gennaro Gattuso busca un centrocampista para su Valencia y Renato Tapia sería una opción. (REUTERS)

