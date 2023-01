Carlos Zambrano y su salida de Boca Juniors: “Podría decir la verdad, pero prefiero ser un caballero”

Carlos Zambrano dejó Boca Juniors tras un conflicto con su técnico, Hugo Ibarra (Pase Filtrado).

Carlos Zambrano atendió a los medios para hablar de su llegada a Alianza Lima. Sin embargo, también se dio un tiempo para referirse a su abrupta salida de Boca Juniors, equipo con el que rescindió contrato tras una fuerte discusión con su técnico Hugo Ibarra. El defensor evitó revelar los motivos que desencadenaron esta separación, aunque dejó en claro que tiene una versión que no contará por sus códigos:

“Se decidió en un día y medio, cuando todo estaba prácticamente cerrado. Ocurrieron cosas complicadas que escaparon de mis manos. La prensa argentina siempre especulaba mucho, sin pruebas, sacaban muchas versiones. Yo no voy a salir a hablar mal de nadie, si tengo que acatar las órdenes, lo voy a hacer. Soy un caballero y nunca hablé de más a pesar de que me golpeaban por todos lados. Me quedo tranquilo porque fui directo, nunca doble cara. Podría hablar la realidad, pero no es dable. Me caractericé así, siempre me la comía solo”, declaró.

Recordemos que, Zambrano llevaba 3 temporadas en el cuadro ‘xeneize’ y el conflicto que desató su salida ocurrió a los pocos días de que se sumara a la pretemporada, tras tomarse unos días de vacaciones. Además, se encontraba próximo a renovar su contrato.

Zambrano ganó 5 títulos en 3 años con Boca Juniors (Twitter).

El ‘Kaiser’ también señaló que siempre se dio íntegro por la camiseta de Boca Juniors e incluso recordó episodios en los que tuvo que jugar a pesar de estar lesionado, esto debido a las bajas que tenía el equipo en la zona defensiva:

“Me di al equipo al 100%, cuando los otros centrales estaban lesionados, ingresé al campo a pesar de estar medio golpeado, exponiendo mi integridad. El cuerpo técnico sabe la realidad y la dirigencia también. Queda en ellos cómo fueron las cosas. Yo me quedo tranquilo, siempre fui directo, nunca doble cara.”, confesó.

Además, afirmó que su relación con sus compañeros siempre fue la mejor y que incluso varios le escribieron para despedirse y lamentar lo sucedido: “Yo me quedo muy tranquilo, sé lo que hice, soy un profesional cuando estoy en el campo, en el camerino estuve 10 puntos con todos. Si preguntaran a mis compañeros o la mayoría de los trabajadores, todos se quedaron contentos conmigo, me escribieron todos”, sentenció.

Carlos Zambrano jugó 3 temporadas en Boca Juniors.

Callens y su opinión sobre jugar en Boca Juniors

Carlos Zambrano no es el único peruano cuyo nombre ha sonado en Boca Juniors. En las últimas semanas, se rumoreó el nombre de Alexander Callens como posible reemplazo de su compatriota. Ante esta posibilidad, el central dejó en claro que le encantaría vestir la camiseta azul y oro:

“Me gusta entrenar. Ya me di las vacaciones adecuadas y ya es hora de poner en forma el cuerpo. Quién no quisiera jugar en Boca. Ha estado Carlos Zambrano y está Luis Advíncula. Hay que seguir esperando y trabajando”, comentó.

Recordemos que el defensor se encuentra en condición de jugador libre, ya que aún no renueva contrato con New York City, mientras que en Boca se encuentran carentes de centrales, pues a la salida de Zambrano se le suman las lesiones de Nicolás Figal y Marcos Rojo. De hecho, en su último amistoso con Independiente, el lateral derecho, Agustín Sandez, tuvo que alternar en dicha posición.

