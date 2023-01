Renato Tapia y su contundente respuesta tras rumores de no renovación con Celta de Vigo

Renato Tapia se pronunció sobre los rumores de una posible no renovación de contrato con Celta de Vigo. (Getty Images)

Renato Tapia es el único jugador peruano que se encuentra en una de las cinco mejores ligas de Europa. Su presencia en el Celta de Vigo de España desde hace tres temporadas lo convierte en la esperanza de ver a un futbolista nacional compitiendo en los grandes torneos. Sin embargo, su presente no es el ideal, ya que no viene teniendo mucha continuidad y, en ese país, se habla de que no estaría interesado en renovar, algo que él mismo salió a aclarar.

La cuenta de Twitter, Mundo Celeste, que difunde noticias sobre el equipo vigués, replicó la información que manejaba al periodista Óscar Méndez acerca de la opción que el volante deje el club antes o el mismo 2024 (año en el que culmina su contrato). “El Celta de Vigo teme que Renato Tapia no quiera renovar (acaba en 2024). El club percibe que Tapia no tiene intención de seguir en Vigo, más allá de esa fecha”, se lee en la publicación.

La respuesta del ‘Cabezón’ no se hizo esperar y tomó de forma irónica esta difusión. “JAJAJA lo que me faltaba, ahora soy yo el ‘problema’”, escribió, acompañando el mensaje con emojis de risas. Mundo Celeste replicó y pidió al jugador que piense en el partido que viene y busque esa prolongación de su vínculo: “A por el Villarreal y renueva Renan”.

Renato Tapia aclaró rumores de posible no renovación con Celta de Vigo.

Lo cierto, es que Óscar Méndez desarrolló esta noticia en base a que Renato Tapia había disminuido su presencia en el primer equipo del Celta de Vigo. “Es una realidad que Tapia ha perdido protagonismo en el Celta en el último año y medio”, indicó en su perfil de Twitter, adjuntando una nota que redactó para el medio Relevo.

El comunicador aclara que, por el tiempo que resta de contrato, no existe apuro para que ambas partes (club y jugador) se sienten a conversar para una renovación. No obstante, enfatiza en que la visión del mediocampista no pasaría por seguir en Vigo, remarcando que cuenta con un sueldo bajo en el plantel. “Con un sueldo relativamente bajo, Tapia puede conseguir uno más lucrativo si llega a un nuevo club a coste cero o mediante un traspaso bajo”, especificó.

Luego, con la respuesta de Renato Tapia, el periodista recibió fuertes críticas de parte de los aficionados del Celta, por lo que salió a aclarar lo que quiso expresar en su artículo. “Que el club perciba algo no quiere decir que el jugador (en este caso Tapia) quiera eso mismo. De hecho, lo pone bien claro en la noticia”, sostuvo.

Periodista español habló de la situación de Renato Tapia con Celta de Vigo.

Actualidad de Renato Tapia en Celta de Vigo

Renato Tapia empezó su siendo un fijo en el once titular del Celta de Vigo para el técnico Eduardo Coudet, realizando actuaciones notables que lo llevaron a estar en la mira de otros clubes de LaLiga española y de otros países europeos. Sin embargo, no hubo una propuesta concreta y siguió en el equipo ‘celtista’. Después, el estatus de indiscutible lo fue perdiendo, en gran medida, por sus repetidos problemas físicos y viajes para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas con la selección peruana. Este panorama le favoreció a Fran Beltrán, canterano del club que terminó haciéndose con el puesto de pívot.

Luego de la salida del ‘Chacho’, entró el portugués Carlos Carvalhal, quien tomó en cuenta al peruano en los encuentros de pretemporada (en algunas ocasiones como defensa central), pero nuevamente entró en una disputa con Beltrán. En total, acumula 13 compromisos jugados en esta temporada, contra los 19 del futbolista español. Aunque con lo cambiante que es el fútbol, ninguna opción es descartable, sobre todo considerando que Tapia tiene 27 años y querrá encontrar un reto mayor.

