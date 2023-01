Reacciones tras la confirmación de al menos nueve manifestantes asesinados en Puno

Figuras de izquierda piden la renuncia de Dina Boluarte.

A las 6:00 p.m. del lunes 9 de enero, la Defensoría del Pueblo confirmaba la muerte de nuevo ciudadanos que protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte. Es así que el gobierno de turno supera los 30 fallecidos en poco más de un mes en el poder. El hecho ha provocado la reacción de diversas figuras que además de pedir la convocatoria de ministros o cambios visibles en el control de la protestas, demandan la renuncia de la presidenta.

El congresista Jorge Flores de Puno, región donde se suscitaron las muertes del lunes, expresó su solidaridad con las familias de los afectados. Además de manifestar su indignación y rechazo frente al accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, anunció que solicitará la convocatoria de los ministros de Defensa e Interior ante el Parlamento para que brinden explicaciones por lo sucedido.

También desde Acción Popular, el excandidato presidencial Jonhy Lescano invocó al diálogo para evitar que la crisis política empeore. “Señora Boluarte no solo hay policías heridos y un niño que no llegó al Hospital, hay muertos y muchos pobladores heridos; mientras el Acuerdo Nacional sesiona entre amplias sonrisas, que falta de sensibilidad de este gobierno”, escribió desde su cuenta de Twitter el exparlamentario puneño.

Mirtha Vásquez fue premier durante el gobierno de Pedro Castillo.

Figuras de izquierda como la expremier Mirtha Vásquez e Indica Huilca reclaman la renuncia de Dina Boluarte. La presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo calificó de incapaz a la jefa de Estado en su intento por encontrar una salida a la crisis política y denunció que ha sido ella quien permitió que “se maten a más peruanos”. “Paren la matanza en Puno”, escribió.

“Medios de Puno reportan hoy al menos cinco fallecidos producto de la represión brutal ejercida por la Policía, mientras Dina Boluarte finge un diálogo a puerta cerrada desde Palacio. Renuncia ya, usted no gobierno, solo está liderando una masacre contra el pueblo”, señaló la excongresista del Frente Amplio, Indira Huilca. La hija del fallecido líder sindical, Pedro Huilca, no dudó en calificar de asesina a la mandataria.

La excongresista Rocío Silva Santisteban calificó de antidemocrático lo sucedido en Puno. “Dina Boluarte debe de renunciar de inmediato porque es la responsable política de asesinatos ¡asesinatos! ¡¿Cómo es posible que hoy hayan vuelto a matar a varias personas en Juliaca?”, escribió. El abogado Carlos Rivera también señaló a la jefa de Estado como responsable de las vidas perdidas la jornada de hoy.

Rocío Silva Santisteban fue congresista del Frente Amplio.

Para el profesor de derecho constitucional Pedro Grández, la muerte de más ciudadanos confirma la caída moral del gabinete presidido por Alberto Otárola. Si bien mañana este deberá presentarse junto a su equipo de trabajo ante el Congreso, el abogado espera que “la masacre a Puno” tenga que significar algo “incluso para la actual composición del Parlamento” que apunta a otorgarle la confianza.

No asume

La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que su gobierno no es el responsable de la violencia que se viene generando en las protestas de diversas regiones del país, con epicentro en Puno, donde exigen su renuncia y el llamado a nuevas elecciones generales.

“Desde el gobierno no estamos generando la violencia. Y la muestra de ello es que, en Puno, hay policías que están heridos, un niño que no pudo llegar al hospital por la carretera bloqueada y me acaban de comunicar que acaba de fallecer un civil”, dijo la mandataria, en una sesión del Foro del Acuerdo Nacional, realizada en Palacio de Gobierno.

“Hermanos de Puno, no se está entendiendo claro qué están pidiendo. Ya les he explicado que los cuatro puntos políticos (renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, adelanto de elecciones y nueva Constitución) no están en mi manos. Lo único que estaba en mis manos era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos”, agregó.

