Sporting Cristal goleó 4-0 a Melgar en amistoso de cara al inicio de la Liga 1

Sporting Cristal venció a Melgar en amistoso que se jugó en el estadio Alberto Gallardo.

Mientras Alianza Lima y Universitario de Deportes se alistan para sus presentaciones oficiales ante sus hinchas, Sporting Cristal aprovecha para seguir preparándose al máximo de cara al inicio de la Liga 1. Los ‘celestes’ enfrentaron a Melgar en un amistoso en el estadio Alberto Gallardo este sábado 7 de enero. El encuentro terminó 4-0 a favor del equipo de Tiago Nunes donde demostró que sus pupilos se están afianzando para el ansiado debut ante Academia Cantolao como locales el próximo sábado 21 de enero. Los goles fueron de Rafael Lutiger, Nislon Loyola, Leandro Sosa y Jostin Alarcón.

El choque fue en dos tiempos de 50 minutos, donde los del Rímac empezaron con la siguiente alineación, luego el técnico brasileño fue cambiando mientras transcurrían los minutos. El once que arrancó fue: Alejandro Duarte, Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Rafael Lutiger, Nilson Loyola, Jesús Pretell, Jesús Castillo, Jostin Alarcón, Leandro Sosa, irven Ávila y Alejandro Hohberg. La primera parte terminó 2-0 y la segunda también 2-0, teniendo como global la goleada por cuatro goles arriba.

La última vez que se enfrentaron ‘cerveceros’ y el ‘Dominó' fue en los partidos de seminifinal del año pasado, donde los dirigidos por Pablo Lavallén le ganaron ambos encuentros por 2-0 en los choques de ida y vuelta, en Arequipa y Lima. Los de La Florida quedaron eliminados y no llegaron a ser finalistas, pero quedaron en el tercer lugar en la Liga 1 2022. Y los ‘characatos’ no pudieron con los ‘blanquiazules’ en los Play Off y fueron subcampeones.

Será una fiesta

Se está ultimando detalles para lo que será la Tarde Celeste el próximo domingo 15 de enero en el estadio Alberto Gallardo, donde los ‘celestes’ se darán a conocer ante sus hinchas en un evento que todos esperan. El equipo de Tiago Nunes tendrá su primera prueba de fuego ante Deportes Tolima de Colombia, su primer rival internacional. Como se sabe, el equipo ‘colocho’ llegará sin Raziel García pues no está considerado en el equipo y sería prestado a Carlos A. Mannucci por todo el año. El encuentro empezará a partir de las 15:30 horas y la presentación empezará a las 13 horas aproximadamente. Las entradas se están vendiendo a través del portal Joinnus, las populares van desde 35 soles hasta 199 en occidente VIP.

“Habrán unos cambios en el estadio y lo van a notar. En las tribunas tenemos mil butacas en oriente, esto se ha ido mejorando desde el año pasado. Tenemos una nueva segmentación en la tribuna de occidente para poder apreciar el partido de diferentes zonas y tiene una zona VIP. Se inaugurará la pantalla gigante, es la más grande en un estadio en el Perú. Vamos a inaugurar la tienda celeste en oriente, también habrá una en la tribuna popular y estamos mejorando la tienda de occidente. Las tiendas podrán comprar la indumentaria de Adidas y prendas propias del club”, aseguró Oscar Moral, jefe de marketing, en conferencia de prensa.

El estadio Alberto Gallardo ya tiene instalada la pantalla gigante. | Twitter

Precio de las entradas

- Popular: 35 soles

- Popular Niño: 18 soles

- Oriente Central Butaca: 99 soles

- Oriente Lateral: 79 soles

- Oriente Lateral Adulto Mayor: 55.30 soles

- Oriente Lateral Niño: 47.40 soles

- Occidente VIP: 199 soles

- Occidente VIP Adulto Mayor: 119.40 soles

- Occidente VIP Niño: 139.30 soles

- Occidente Central Butaca Adulto Mayor: 112 soles

- Occidente Butaca Preferencial: 160 soles

- Occidente Central Butaca: 140 soles

- Occidente Butaca Niño: 84 soles

- Occidente lateral: 77.40 soles

- Occidente lateral: 129 soles

