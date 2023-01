Raysa Ortiz y su apuesta por México para abrirse puertas: “No es fácil, pero se dio la oportunidad”

Raysa Ortiz habla de su trabajo internacional. (Instagram)

Raysa Ortiz es una de las gemelas que ganó gran popularidad en la televisión peruana por su participación en la exitosa serie ‘De Vuelta al Barrio’. Allí, trabajó junto a su hermana gemela Sirena Ortiz y conoció el amor con Santiago Suárez.

Aunque las oportunidades le sonreían en nuestro país, la actriz decidió abrir sus alas y enrumbar a México con su hermana y su novio, en busca de un mejor futuro y hacer que su nombre suene en las producciones internacionales.

Poco a poco lo va logrando y está feliz con eso. No obstante, lejos de ausentarse totalmente de Perú, la actriz ha decidido no decirle no a ninguna producción nacional que la quiere de regreso, es el caso de ‘Maricucha 2′, donde sorprendió con su aparición y revelador personaje.

Raysa Ortiz conversó con Infobae y habló de su experiencia internacional, su amor con Santiago Suárez, la relación con su hermana Sirena Ortiz, sus sueños y sus deseos de hacer música, además de seguir actuando para dejar el nombre del Perú en alto.

Raysa, ahora estás en ‘Maricucha 2′, nuevamente en Perú. ¿Cómo te sientes?

Muy bien. La verdad desde que llegué súper amables todos. Agradecerle a Michelle por la oportunidad que me dio para ingresar a sus proyectos.

¿Qué tal el nuevo personaje?

El personaje muy lindo, en un sentido muy angelical, bondadoso. Practica surf, ahorita no sé que va a pasar con el personaje más adelante, hasta ahorita es así. Hasta ahora solo está grabado con Andrés Vílchez y ha tenido un acercamiento a él. Hay que ver que pasa más adelante. Lo que hemos grabado va saliendo al aire y poco a poco me mandan los capítulos

¿Cómo ha sido volver a Perú y reencontrarte con la televisión?

Feliz, agradecida porque confiaron en mí desde un principio también en De vuelta al barrio. Yo comencé ahí Y me abrieron las puertas en todo sentido. Gracias a Dios pudieron ver un buen trabajo, pude grabar una película en el extranjero y ahora grabar con Michelle que es una gran productora. Contenta de estar ahí.

Raysa Ortiz se integran a Maricucha 2. Del Barrio Producciones

¿Tienes más proyectos en Perú?

Es el primero que tengo en Perú. He estado haciendo algunos castings para algunos proyectos, vamos a ver que tal, cómo va eso. El año pasado estuve en México, estuve haciendo cosas por allá, cuando aún no tenía claro que iba a grabar otra vez aquí, estoy feliz de que me hayan vuelto a escribir de Perú para un proyecto así.

Hablando de México, ¿cómo fue iniciar la carrera fuera de tu país?

Es llegar a tocar puertas, no es fácil. Gracias a Dios sí nos fue bien. Mi hermana también grabó un protagónico en Netflix.

Es difícil comenzar a trabajar en la industria internacional…

No es fácil entrar a un país y grabar, pero se dio la oportunidad. También estoy haciendo música allá, recientemente pude grabar con una cantante mexicana. Mi hermana ya no está en el proyecto, me quedé como solista. Así que estoy preparando todo para sacar este año canciones propias… he hecho feats, pero nunca he lanzado una canción propia sola.

¿Por qué decidieron viajar a México?

Acá nos fue super bien y estoy agradecida por eso, pero siento que uno siempre tiene que migrar, crecer internacionalmente, seas cantante, seas actor, seas influencer. Por ejemplo, ahorita Flavia Laos ganó un premio y me parece chévere porque también se va conociendo eso, como influencer latina del año. También va sonando en otro país.

¿Es importante que los actores busquen oportunidades fuera?

Yo creo que como actor, aquí en Perú, hay que arriesgar, salir y también quedarse a hacer sus cosas, proyectos que uno quiere, darse la oportunidad que te puedan ver en otros países y que Perú también se escuche. Eso también es bonito, ver a un peruano o una peruana haciendo una película, cantando. En otros países, México, Colombia, Argentina, España, que son los países donde crece la carrera musical y el cine, hay plataformas.

Las plataformas ayudan mucho a que te vean internacionalmente...

Ahora todo es plataforma, todo es digital. De las plataformas te ven en todos los países. A mi hermana, por ejemplo, la ven en 192 países, le escribían de todos lados, de Europa, de Estados Unidos, de todos lados. Siento que también es importante arriesgar y salir para que el Perú sea escuchado y que podamos aprender de otros lugares.

¿Sirena, Santiago y tú viven desde el 2022 en México?

Nos fuimos los tres y Santiago volvió para El Gran Show, pero también nos vamos a quedar unos mesesitos acá y estamos pensando en volver. No sabemos si mudarnos completamente, pero sí ir y venir de acuerdo a los proyectos que nos toque. Quizá más adelante viajar a otro país.

Migraron, y de inmediato parecieron en los Peoples Choice Awards, los Latin Grammy…

Gracias a Dios nos invitaron a muchos eventos. Estamos orgullosos porque confiaron en nosotros, donde también nos ayudó a conocer a mucha gente. Ahí te van conociendo, más que todo, porque somos gemelas y no es tan común ver a dos personas iguales. Una agencia de allá nos llamó porque querían unas gemelas y se dio la oportunidad. También estuvimos en E! Latino para comentar sobre los Grammy. Estaba Fanny Lu, Carla Medina, varios artistas más. Me invitaron a mí como peruana, fue emocionante.

Raysa Ortiz y Sirena Ortiz en eventos en México. (Instagram)

Me hablaste de la música, ¿qué proyecto tienes en mente?

Estoy pensando sacar mi música este año. Ver también a qué voy; pop, pop urbano, ver mi proyecto sola. Definir la música que quiero hacer, ya he estado componiendo algunas canciones y estoy en eso.

¿Te dedicarás a la actuación y al canto a la par?

Es una pregunta complicada. Desde el 2019 estuve en la música, poco a poco porque la serie demandaba mucho tiempo y no podía hacer las dos cosas, por eso estuve paso a paso. A mi hermana no le apasiona tanto la música, creo que es otra de las razones por las que estuvimos en stand by. Ella me dijo que prefería dar un paso al costado y decidí hacer mis canciones propias como solista

Por otro lado, mantuviste una relación a distancia con Santiago cuando él estuvo en ‘El Gran Show’…

Sí, pero hora estamos juntos, vine para reforzarlo en El Gran Show, ya nos íbamos a ir a México y se dio la oportunidad del casting para Maricucha 2, y bueno, ya no me llegué a ir. Más adelante estamos viendo para volver ahí o ver qué nos depara el destino.

¿Qué otro país tienes en mente?

Me gustaría ir a Colombia, por el mundo de la música. O quizá España, ahí hay mucha industria de televisión y de música.

¿Tienes algún referente musical?

Yo veo mucho talento joven. Olivia Rodrigo que me parece una gran cantante, María Becerra o Tini que les está yendo super bien. Siento que son un poco la referencia, no igual, pero ver ese camino, porque han hecho muchas cosas grandes y me gustaría que el Perú se escuche así en la música.

TikTok es una plataforma que ayuda a viralizar canciones...

Sí, obvio, justo saqué una canción en setiembre, mi hermana se encargó del videoclip. Está en YouTube, se llama ‘No se pudo’, hicimos un trend para TikTok, muy tranqui porque la canción es pop. El video tuvo como 1.4 millones de vistas, la gente lo estuvo haciendo. Hay que darle con fuerza a esta plataforma, pero hay que estar haciendo videos todo el tiempo, es una gran ventana para escuchar nueva música y que los cantantes se hagan conocidos.

¿De Vuelta al Barrio fue la serie que te cambió la vida?

Me cambió todo, me cambió la vida en todo sentido y la gente nos comenzó a conocer a mi hermana y a mí como gemelas. Comenzaron a dedicarnos unos videos, fotos y mensajes muy bonitos. La verdad nos cambió la vida, cuando salíamos la gente nos reconocía, nos pedía foto, hasta ahora nos siguen llamando por esos personajes. Se siente bien que la gente te quiera por tu trabajo.

De Vuelta al Barrio.

Siempre estás con tu hermana, ¿trabajar con la familia es complicado?

Somos como una sola persona y trabajar con ella era muy bonito porque es mi familia, puedes contar con alguien ahí, también estaba con Santiago, los tres nos apoyábamos. Ahí nació el amor también. Siempre hay consejos, apoyo de parte de los tres tratando de salir adelante.

¿Cómo fue que lograron ingresar juntas a la serie?

Nosotras no sabíamos que íbamos a trabajar juntas porque Sirena hizo el casting, incluso lo hizo con Santiago, le comunicaron que la iban a llamar y lo hicieron. Después dijeron que tenía una gemela, me llamaron y quedaron en que nos iban a convocar como hermanas. Justo en la producción hay dos hermanas gemelas que se llaman Sara y Estela es muy loco porque quedó en los personajes.

¿Hasta dónde te gustaría llegar?

Hasta Europa, quien ir a Tokio, pero no sé el idioma. En las plataformas puedes hacerte muy conocido en todos los países y hay subtítulos, imagínate estar en Tokio. Bueno, Europa, Estados Unidos, tengo que aprender un poco más de inglés para irme a Estados Unidos a probar suerte.

¿Qué otros proyectos tienes?

Ahora estoy en ‘Maricucha 2′ y no sé aún qué va a pasar luego, mi vida es tan impredecible que no sé qué va a pasar conmigo. Mi más grande sueño seguir creciendo internacionalmente y que el Perú se escuche por todo el mundo.

