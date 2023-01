Raysa Ortiz se integró a ‘Maricucha 2′: Un nuevo amor llega a la vida de Renato

Raysa Ortiz se integró a ‘Maricucha 2′. La actriz llegó desde México para ser parte de la exitosa serie, donde encarnará a quien podría ser la nueva rival de Maricucha. Este nuevo personaje llega a la vida de Renato (Andrés Vílchez) de una forma inesperada, su sonrisa dulce y su belleza logran motivar al protagonista. ¿Cambiará el rumbo de la historia?

Muy entusiasmada, Raysa Ortiz contó detalles de este nuevo reto en su carrera. Asimismo, señaló que está encantada de integrarse a una exitosa producción como lo es ‘Maricucha 2′.

“Mi personaje es una chica que le encanta el mar y es muy misteriosa. Aún no ha revelado su nombre, pero poco a poco van a saber más de ella. A mí me gusta porque es un personaje dulce, tranquilo y yo estoy feliz de interpretarlo. Si es rival o no de Maricucha no lo sé, porque ella ingresa en un momento en el que ellos (Renato y Maricucha) están separados”, señaló Ortiz.

Respecto a Andrés Vílchez, la actriz y cantante señaló que ha logrado compenetrarse con él, pese a que es la primera vez que trabajan juntos. “Es un buen compañero, todos son muy chéveres. Desde que empecé a grabar, hemos conversado con Andrés sobre cómo se iban a llevar estos personajes y veremos más adelante cómo va la química. Por mi parte me siento muy contenta de haber ingresado a la familia de Del Barrio, todos me han tratado muy bien y espero seguir trabajando con ellos”, explicó la joven, quien actualmente vive en México con Santiago Suárez.

Ambos actores regresan a Perú y vuelven a tierras aztecas por sus familias y diferentes oportunidades de trabajo. Recientemente lanzó un tema musical, faceta que no quiero dejar de lado.

“Estoy viviendo en México, pero también vengo a Perú dependiendo de los proyectos, allá estoy con una agencia y haciendo casting. Este año voy a sacar canciones propias porque ya no estoy haciendo dúo con mi hermana y muy pronto saldrá mi sencillo. El tema musical lo estoy moviendo tanto en Perú como en México”, comentó Raysa.

Raysa Ortiz se integran a Maricucha 2. Del Barrio Producciones

Como se recuerda, Raysa Ortíz se hizo conocida al ser parte de ‘De Vuelta al Barrio’, donde actuó con su hermana Sirena. Aquí conoció a su actual pareja Santiago Suárez, con quien tiene cerca de 5 años de relación.

‘Maricucha 2′ cuenta con un destacado elenco de actores entre los que se encuentran: Andrés Vílchez (Renato), Milene Vásquez (Fernanda), Ximena Díaz (Teté), Miguel Dávalos (El Gato), Valentina Saba (Carla) y Sebastián Monteghirfo (Paulo).

La nueva edición le dio la bienvenida a Norka Ramírez (Herminia), Paul Martin (Raimundo), Carlos Thorton (Gregorio), Arianna Fernández (Julieta), Christian Domínguez (Vicente), Mariano Ramírez (Luchito), Andrea Alvarado (Rosemary) y Stefano Meier (Doménico).

‘Maricucha 2′ se emite de lunes a viernes a las 21:30 horas a través de América Televisión.

