Miguel Arce cuenta por qué no lo contrataban para actuar en Perú: “No encajaba en el perfil”

Miguel Arce cuenta por qué no trabajó como actor en Perú. (Instagram)

Miguel Arce dejó en el pasado su faceta como chico reality y ahora se dedica a cumplir sus sueños como actor. Ha participado en importantes series como ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’ y otras producciones de México, las cuales le han servido como experiencia para incursionar en la plataforma de Netflix.

Aunque, muchos creen que su gusto por la actuación nació en los últimos años, lo cierto es que en el 2004 se dio cuenta de que le gustaba aprenderse guiones y estar frente a la pantalla. Cuando tenía 19 años, apareció junto a Stephany Cayo en una telenovela nacional. Posteriormente, le dio una pausa a su carrera por un terrible accidente y fue recién a los 26 años que participó en ‘Al Fondo Hay Sitio’ como Lucas Boggio.

A pesar de su gran popularidad por ser parte de ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’, Miguel Arce no lograba conseguir personajes en más producciones locales. Durante una entrevista con un medio local, el modelo reveló las razones de las productoras para no contratarlo. Además, aseguró que a él no le gusta que lo traten como una “marioneta”, algo le los directores hacían.

“No tengo mucha paciencia, y siempre he terminado diciendo lo que pienso, muy educadamente y con mucha cortesía, pero a las productoras en Perú les gusta controlar las cosas y que tú no digas nada, (quieren) que seas como una marioneta y yo no soy así”, dijo a El Comercio.

“La mayoría de mis papeles han sido de gay. En Perú, por ejemplo, cuando se pusieron de moda las miniseries me decían no había papeles para mí. ‘Necesitamos gente que se vea autóctona’ me decían, porque la serie iba para allá. Y yo entiendo, no es que me estén discriminando, simplemente no encajo en el perfil”, agregó.

Miguel Arce en serie mexicana. (Captura)

Contento por actuar junto a<i> </i>Ludwika Paleta y Paulina Goto

Miguel Arce se mostró muy emocionado de compartir escenas con Ludwika Paleta y Paulina Goto, reconocidas actrices mexicanas que son las protagonistas de ‘Madre solo hay dos’. El modelo no dudó en llenarlas de elogios tras haber trabajado juntos en la serie que es transmitida en Netflix a nivel internacional.

En un video publicado por el portal ‘Instarandula’, el actor habló de su experiencia trabajando en dicha producción. “Un lujo actuar al lado de Ludwika Paleta y Paulina Goto. Chicas increíbles y como personas, son seres humanos increíbles”, dijo con una sonrisa en el rostro.

Asimismo, se animó a enviarle un contundente mensaje a todas aquellas personas que desean estudiar actuación. “Me dicen, ‘¿Miguel, cómo hiciste para estar ahí?’. Pues, seguir estudiando y seguir preparándote. Es estar en el lugar y momento indicado, y lo más preparado que puedas estar”.

, Miguel Arce le dio vida a un personaje homosexual que, junto a su pareja, está interesado en invertir dinero en la empresa de Ana (Ludwika Paleta) y Mariana (Paulina Goto).

Miguel Arce cuenta acerca de su experiencia trabajando en 'Madre solo hay dos'. (Instarandula)

