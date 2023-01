Flavia Laos y su reacción al escuchar su canción en el restaurante de un hotel en Brasil. (Instagram)

Flavia Laos se mostró muy emocionada al escuchar como fondo musical de un restaurante de Brasil su tema ‘Ahora me llamas’, el cual estrenó a inicios del mes de octubre del 2022 y hasta la fecha ha alcanzado más de 1 millón de reproducciones en su canal de YouTube, así como en el resto de las plataformas digitales de música.

Como se ha visto en sus redes sociales, la influencer junto a Austin Palao y amigos cercanos decidieron empezar el 2023 visitando varias playas de Río de Janeiro. Durante su paso por la ciudad brasileña, la modelo nunca imaginó que un negocio de comida pondría su canción y menos, cuando ella se encontraba presente.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Flavia Laos compartió el preciso momento en que ‘Ahora me llamas’ sonaba como fondo musical del restaurante. La actriz quiso contarle a sus más de cuatro millones de seguidores que en tierras cariocas también conocen su canción.

Según señaló, no sabe cómo su tema ha podido llegar hasta los oídos de las personas de dicho país. Sin embargo, se mostró muy sorprendida y contenta de que su música haya llegado a otro país. Incluso, se animó a cantar una de las estrofas y contar en inglés lo que estaba sucediendo.

“Estamos cenando en el hotel y han puesto mi canción de fondo”, dijo con una sonrisa en el rostro.

Recordemos que, la modelo comenzó a subir contenido en inglés desde que apareció por primera vez en el reality ‘Too Hot To Handle’ de Netflix, pues ganó una gran cantidad de seguidores que no hablan castellano y para que no se pierdan nada de lo que comparte en sus redes, se toma el tiempo para hablar y escribir en ambos idiomas.

Flavia Laos habló de Austin Palao para medio internacional

En conversación con Cosmopolitan Middle East, Flavia Laos no tuvo problemas en señalar que se encontraba enamorada de Austin Palao, su actual pareja. Según dijo, el exchico reality ha hecho que vuelva a creer en el amor luego de sufrir una traición en ‘Too Hot to Handle’,

“Mi vida amorosa en este momento… Bueno, tengo que decir que estoy en una relación con un chico peruano. Es un tipo muy agradable. Puedo decir que me hizo volver a creer en el amor, que es como muy duro por todo lo que pasó en el programa (en el triángulo amoroso con Creed y Sophie primero, luego Creed y Imogen)”, precisó la influencer.

“Pero sí, realmente lo ganó. Y fue duro, pero nos llevamos muy bien y tenemos una linda relación basada en la confianza. Todo lo que pasó me llevó a esto. Así que por eso no cambiaría nada”, agregó.

