Jefe de la PNP: Pedro Castillo no sabía que estaba siendo detenido cuando se le intervino en la vía pública

Gral. Raúl Enrique Alfaro Alvarado se desempeña como Comandante General de la PNP. (RPP)

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), el general Raúl Alfaro Alvarado, brindó algunos detalles en torno a la captura del expresidente Pedro Castillo en diciembre del 2022.

El ex Jefe de Estado por el partido Perú Libre perpetró un autogolpe de Estado, el siete de diciembre del referido mes, horas antes de que el Pleno del Congreso sometiera a votación una vacancia en su contra.

Aquel día, el exdignatario brindó un mensaje a la Nación donde anunciaba la disolución del Parlamento, el reordenamiento del Ministerio Público y otras instituciones, e instauraba un Gobierno de Excepción. Su decisión no fue respaldada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), entidades que manifestaron su apoyo al orden constitucional a través de comunicados y acciones inmediatas.

Según comentó el jefe de la PNP, el siete de diciembre él se encontraba aislado en su oficina debido a su contagio de COVID-19. Allí, recibió al alto mando policial que le informó de la situación actual del país.

“[Se apersonaron ]el jefe del Estado Mayor, el general Vicente Álvarez; el jefe del Comando de Asesoramiento General, general Jorge Luis Angulo; también estaba el de la Dirección de Comunicación e Imagen, coronel [Edison] Hernández, y mi secretario personal, el coronel [Miguel Ángel] Bryson”, comentó en diálogo con Diario El Comercio.

En dicho contexto, Alfaro Alvarado precisó que fue el ministro del Interior, Willy Huerta, quien lo llamó personalmente a su celular para comunicarlo con Castillo Terrones.

El exfuncionario ha asegurado, posterior a estas declaraciones, que fueron Aníbal Torres, expremier; y Bettsy Chávez, presidente del Consejo de Ministros en aquel momento; quienes conocían los planes del profesor chotano.

El exministro Willy Huerta se refirió al autogolpe de Pedro Castillo. Video: Panamericana

“Me pasó con el presidente y este me dijo: ‘General, tiene que dar seguridad a mis familiares’. [También al] domicilio donde estaban sus padres, en provincias también, a la premier [Betssy Chávez] y a alguna persona más […], a Aníbal Torres”, manifestó el comandante general.

Asimismo, afirmó que Castillo le pidió “cerrar el Congreso y sacar a los que estaban adentro, que interviniera a la fiscal de la Nación y la fiscalía”.

“Entonces le pregunté cuál era el motivo de la intervención, y me dijo: ‘Esos detalles se los va a dar el ministro del Interior’. Me pasó al ministro, quien me dijo: ‘Ya conversamos luego’, y se cortó la comunicación”, señaló al citado medio.

Exmandatario no sabía que estaba siendo detenido

El titular de la Policía Nacional también reveló que Pedro Castillo no sabía que estaba siendo detenido el día de su intervención, fecha en la que intentó concretar un autogolpe.

Aquel día, tras brindar su mensaje a la ciudadanía, el expresidente se trasladó de Palacio de Gobierno, acompañado de Aníbal Torres y seguridad del Estado, a la embajada de México en el Perú.

La movilización del exmandatario, sin embargo, se vio truncada luego que efectivos policiales intervinieran su vehículo en la Avenida Wilson, en el Centro de Lima.

“La indicación que se le dio en principio fue que era por su seguridad. Además, se le dijo que en las calles no estaban las condiciones para que él pudiera completar el desplazamiento. ¿Sabía que lo estaban llevando detenido? En principio, no. Ahí se le notificó la papeleta de su detención. Ahí estaba el coronel, el jefe de la escolta presidencial y los suboficiales que integraban la escolta”, indicó el general Raúl Alfaro.

