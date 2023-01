Tilsa Lozano recordó su polémico romance con Juan Manuel Vargas: “Él dijo que estaba separado”

Tilsa Lozano recordó su polémico romance con Juan Manuel Vargas | Youtube. La Linares.

La primera invitada al programa de entrevistas de Verónica Linares fue Tilsa Lozano, la mediática exmodelo que saltó a la fama por su romance secreto con Juan Manuel Vargas. Durante la conversación, la recordada ‘Vengadora’ se refirió a los ataques que recibió cuando fue señalada como la “amante” del entonces futbolista.

Inicialmente, la popular ‘Tili’ evitó dar detalles sobre su primer encuentro con el exdeportista, a quien conoció durante un evento en Italia que él mismo organizó. “Es un tema que para mí está totalmente muerto, pero la persona por la cual llegó era amiga mía. Me hizo un contrato de trabajo”, expresó.

La periodista le preguntó si se arrepentía de haber aceptado el empleo y de haberse topado con el ‘Loco’ Vargas en dicho evento. Recordemos que Tilsa ha confesado públicamente que se enamoró a primera vista del exfutbolista porque era “antipático, pero la hacía reír”.

“Yo no me arrepiento de nada. ¿Por qué arrepentirse de algo que te hizo lo que eres hoy? Si tú no hubieses pasado, buenas o malas, no serías como hoy, lo fuerte que eres hoy. Siento que eso ha pasado conmigo, yo he vivido miles de injusticias, de gente que me señaló y acusó”, indicó Lozano.

Tilsa Lozano está casada con Jackson Mora. Tiene dos hijos con su expareja Miguel Hidalgo.

Se defiende de las críticas

La exmodelo lamentó que hasta la fecha se la siga señalando como la manzana de la discordia en el matrimonio del exfutbolista y Blanca Rodríguez. Según Tilsa Lozano, muchos olvidan que el exjugador de la Fiorentina admitió que estaba separado de su mujer cuando se rumoreaba que tenía un affaire con ella.

“El tipo salió a decir que estaba separado en el programa de Aldo Miyashiro. Podían ver una y mil veces al tipo diciendo que estaba separado, pero a nadie le importó. ¿Por qué? Porque vendía más señalarme a mí. Para mí, es totalmente insignificante. Yo sé mi verdad y cómo pasaron las cosas”, resaltó.

Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas mantuvieron un romance oculto por más de tres años.

Tilsa Lozano agregó indignada: “Yo no puedo controlar lo que las otras personas hablan. Había una verdad allí, para ellos fue más chévere agarrarme a mí y destruirme. Cuando quieren hablar mal de mí, es la única cosa que dicen porque no hay nada más que decir de mí. Mi tormenta fue el ensañamiento que tuvieron ciertas personas conmigo”.

¿Qué dijo Juan Manuel Vargas en el programa de Miyashiro?

En el 2012, el ‘Loco’ Vargas confirmó en el programa ‘Enemigos Públicos’ que estaba separado de su esposa Blanca Rodríguez Benavides, en medio de los rumores que lo vinculaban con la entonces modelo Tilsa Lozano. El entonces volante peruano admitió que cometió “errores”, pero que estaba arrepentido.

“Es primera y última vez que hablo de mi vida privada. Yo estoy separado de mi esposa hace algún tiempo y no he sabido manejar la situación porque soy un ser humano como cualquiera, tengo defectos y errores. No voy a dar más detalles, fechas, ni nombres. Se manchó la honra de personas y familias. Acepto mis actos, me hago responsable de mis actos y yo sé que mis decisiones han afectado a la gente y pido disculpas”, señaló.

Juan Manuel Vargas admitió que estaba separado de Blanca Rodríguez.

