Juan Manuel Vargas descartó realizar su partido de despedida como Claudio Pizarro

Juan Manuel Vargas se refirió a su último partido como futbolista y la temporada de Universitario en Liga 1.

Juan Manuel Vargas reapareció en una cancha de fútbol. El exjugador participó del enfrentamiento entre Universitario y El Papá por la Copa Leyendas de fútbol 7. Al terminar dicho evento, el exseleccionado nacional habló con la prensa y descartó realizar su partido de despedida al estilo de su amigo Claudio Pizarro.

“No, no no”, respondió el ‘Loco’ con una sonrisa en la cara cuando le preguntaron por retirarse con un evento como su excompañero en la selección peruana. “Yo ahora me divierto y solamente tengo que divertirme acá con los compañeros que no he visto”, agregó refiriéndose al partido del torneo de fútbol 7.

Si bien Juan Manuel Vargas no anunció que colgó los botines oficialmente, no juega desde el 29 de setiembre de 2018 cuando participó de la derrota 4-2 de Universitario de Deportes ante Ayacucho FC por la primera división del fútbol peruano. En ese encuentro salió expulsado a los 70 minutos en el estadio Ciudad de Cumaná.

Juan Manuel Vargas ingresó en el inicio del segundo tiempo y 25 minutos más tarde le mostraron la tarjeta roja.

Juan Manuel Vargas sobre el presente de la ‘U’

El exfutbolista de Fiorentina es muy hincha de Universitario y está muy pendiente de su participación en la Liga 1. “He visto un gran cuadro, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero bueno de acá hasta el final del campeonato le vaya muy bien y disfrutar sobre todo”.

Asimismo, el zurdo destacó que la ‘U’ sigue peleando el Torneo Clausura. “Eso lo van a hacer y lo está haciendo siempre, así que no los he visto mal, pero las cosas son así”.

Le deseó buena suerte a la selección peruana

Juan Manuel Vargas también ha sido un hombre de selección, por ello le consultaron por la incorporación de Juan Reynoso en la ‘bicolor’. “Le deseo lo mejor y que le vaya muy bien en esta nueva etapa”. Además, sostuvo que ojalá Perú clasifique a la próxima Copa del Mundo porque “es lo que quieren todos”.

La última vez que el exjugador de Real Betis vistió la camiseta ‘blanquirroja’ ocurrió el 24 de marzo de 2016. Completó los 90 minutos en el empate 2-2 con la selección de Venezuela por las Eliminatorias sudamericanas camino al Mundial de Rusia 2018.

Juan Manuel Vargas jugó 63 partidos con la selección peruana.

Juan Manuel Vargas en Copa Leyendas

El ‘Loco’ reapareció ante las cámaras haciendo lo que más le gusta, jugar al fútbol. El exlateral alineó como titular en el equipo de Universitario para enfrentar a El Papá por la Copa Leyendas.

Compartió equipo con Juan Flores, José Luis Carranza, Mauro Cantoro, Michael Guevara y entre otras figuras con pasado ‘crema’. El exfutbolista de 39 años disputó un poco más de 13 minutos cuando fue reemplazado por Marco Ruiz.

El equipo ‘merengue’ ganó 4-2 con doblete de Guevara y goles de Diego Bustamante y ‘Cabezón’ Mendoza, mientras que Germán Carty y Christian Guevara marcaron por el lado de los cusqueños en el Complejo Deportivo Ollantaytambo.

Juan Manuel Vargas disputó 13 minutos en Universitario vs El Papá por Copa Leyendas.

