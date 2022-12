Una showgirl actuó en el Teatro Municipal de Lima: “Mi arte ha sacado roncha a los transfóbicos”

La showgirl Vico Ríos aún no ha podido leer los comentarios transfóbicos que circulan en Twitter. Su emprendimiento de moda, La Chusma, la mantuvo toda esta mañana en Gamarra, de modo que atiende la llamada de Infobae mientras va de regreso a casa.

No suele revisar con frecuencia la plataforma social azul donde un usuario compartió la performance que realizó el pasado sábado 19 de noviembre en el Salón de los Espejos del Teatro Municipal, a solicitud de la regidora Katherine Villanueva.

Apenas ha podido saber, gracias a su amiga Gianna Camacho —periodista y activista trans—, que ese video aparece junto a un mensaje que promueve la desinformación, pero sobre todo una ola de odio hacia la diversidad sexual y el arte disidente.

Lxs vecinxs LGBTIQ de Lima tmb pagamos impuestos. En cuanto a lo "artístico", es subjetivo. Pero este sujeto no está preocupado por la institucionalidad de la Municipalidad de Lima, simplemente está usando este hecho para difundir su msjs de odio antiderechos LGBT. #LimaEsDiversa https://t.co/7Pf7hBcOfO — Gianna Camacho García (@periodistatrans) December 2, 2022

“Un usuario transfóbico tomó un reel que publiqué en Instagram, lo publicó en Twitter y dio a entender que mi performance se realizó en la sede municipal —resume Vico al otro lado de la línea—. En realidad, fui invitada por la organización Impacta para un evento sobre la lucha y prevención del VIH, pero eso no les interesa. Han tomado un dato falso para masificar un discurso de odio”, explica a este medio.

Fue ese espectáculo alusivo a La Veneno, ícono LGBTI y una de las primeras mujeres en visibilizar el colectivo trans a nivel global, el que desplegó reacciones como las de la parlamentaria Isabel Cortez, quien lo calificó de irresponsable y lo asoció al incumplimiento de la remuneración de funcionarios.

“Mi arte ha sacado roncha a los transfóbicos. Las mujeres trans estamos cansadas de ser la burla en la televisión, en la calle y ahora en Twitter. Lima no está preparada para una performance así”, continúa la showgirl.

Pronunciamiento de la Municipalidad de Lima

Mediante un comunicado, la comuna limeña confirmó que la actividad fue autorizada por la Gerencia de Cultura y no empleó gastos públicos para efectuarla.

Frente a la transfobia, la comunicadora y estudiante de Diseño de Modas reivindica la necesidad de fortalecer el artivismo diverso, un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora, pero también para resistir a las visiones hegemónicas de la belleza, los cuerpos y el género.

“No bailé para ninguna entidad política. Era un espacio seguro donde estaban organizaciones de Lima Este y Callao, y entidades como Féminas. Si hubieran empleado fondos públicos, ¿cuál es el problema? Yo hago empresa en este país como cualquier peruane, mis hormonas las pago yo. El Estado no me las regala. No soy una persona de tercera categoría ni una basura como me han tildado”, remarca Vico.

Quien te ha dicho que se ha contratado con el dinero del Estado? Insistimos, no te interesa ni siquiera el dinero del Estado sino sacar tu transfobia bajo cualquier pretexto. https://t.co/lJdNOMEITE — #ElOrgulloEnLasCalles 2022 🇵🇪🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@MarchaOrgulloPe) December 2, 2022





De momento, la Municipalidad de Lima ha condenado la discriminación. “Sin embargo, me gustaría recordar con este incidente que antes tuvimos las voces de Naamin Timoyco y Coco Marusix, que contribuyeron a la cultura diversa —dice Vico—. Me gustaría hablar, también, por todas las personas trans que trabajan y hacen activismo, opacadas ante tanta desidia”.

El próximo jueves 8 de diciembre, la showgirl se presentará en la sede del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL). Será otro momento para contribuir a la deconstrucción, dice.

