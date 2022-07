Más que una drag queen: Xanaxtasia, un nuevo icono de la cultura pop en Perú

Fotos @Xanaxtasia / Instagram

El arte de transformarse solo atrae a aquellos capaces de crear una personalidad que logra atraer hasta al más conservador del país. En las últimas décadas se ha logrado reconocer a aquellas personalidades, conocidas como drag queens, que adoptan una identidad para subirse a los escenarios y ganarse el aprecio del público.

Estos expertos en la realización de shows en vivo han obtenido una mayor visibilidad gracias a las plataformas digitales. Entre estos rostros se encuentra Xanaxtasia, la infaltable de los eventos exclusivos y que se roba las miradas por su voluminosa cabellera, maquillaje extravagante y apariciones en lugares menos imaginados, como el vacunatorio, por ejemplo.

Fotos @Xanaxtasia / Instagram

¿QUIÉN ES XANAXTASIA?

Se trata del personaje creado por el actor Diego Muñoz, quien se convirtió en Víctor Frankenstein en 2017 para dar vida a este ser glamoroso que expone los temas que nadie quiere poner en la mesa de conversación, como la homofobia, discriminación, transfobia, entre otros.

La construcción del nombre llegó por un juego de palabras como lo describe en esta entrevista con Infobae: “Quería que sea único y relacionado a lo ficticio. Vino a mi mente Anastasia, y solo lo uní a Xanax (fármaco para controlar la ansiedad y el estrés) porque rimaba bien. Solo soy un chico que cuenta sus historias y la gente lo pasa bien conmigo”.

“No importa que se rían de mí, pero que la pasen bien y se distraigan con lo que hago”, agrega.

Aunque le ha tomado tiempo despegarse de esta doble vida que lleva, en lo real y ficticio, Diego sabe muy bien cómo se complementa con su personaje. “Yo soy bromista, quizás payaso, pero ella (Xanaxtasia) es más grande que eso. Así como proyecto sus locuras, también tengo desafiante hablar tanta estupidez, pero, también, esta ese lado que valoro, el del amor propio, visibilizar y ser inclusivo ”. Añade que siempre incluye una enseñanza, una reflexión en todo lo que hace, no por obligación, sino porque le nace.

Fotos @Xanaxtasia / Instagram

“Me gustaría crear mas personajes, como la tía ebria, pero no me da tiempo. Tener solo uno y producirlo bien es demandante”, comenta.

Con dedicación ha salido del nicho que lo encerraba como una figura exclusiva para determinado grupo de la población. Expresa que esto se debe a cómo ha llevado su humor, validando que en los tiempos actuales, lo que hace años era gracioso ahora se entiende como ofensivo en algunos casos.

“Yo no baso mi comedia en atacar a otros. Hablo de la vida, de lo que pasa. Cuando no te tomas las cosas tan en serio, aprecias la vida. El burlarse de otros nunca debió considerarse humor” , menciona.

Fotos @Xanaxtasia / Instagram

UNA NUEVA ERA ARTÍSTICA EN PERÚ

En la historia de la lucha por la igualdad y visibilidad de la comunidad LGBT+ se encuentran inscritos los nombres de ciudadanos que con su arte mostraron que no eran objetos o sinónimos de lo peyorativo en el Perú. Este marco fue representado por Jossie Tassi, Juan Carlos Ferrando, Coco Marusix, Toño Rodríguez, Naamín Timoyco, entre otras personalidades vinculadas al entretenimiento.

La sensación de libertad y mostrarse sin pensar en prejuicios o el qué dirán causó que muchos peruanos tomen las redes sociales para darse a conocer. En el caso de Xanaxtasia ha logrado impactar en esa ignorancia que consideraba a los artistas de la transformación como hombres que querían ser mujeres y punto.

Fotos @Xanaxtasia / Instagram

“Las nuevas generaciones no tienen la mentalidad tan cerrada. Yo soy actor que, por ciertos aspectos, me considero drag queen. Inicias en la comunidad, todos ellos son parte de ti y tú de ellos. Desde Shakespeare, los hombres usaban trajes de mujeres para actuar. No debería ser tomado como un escándalo”, expone.

Diego manifiesta que, pese al recibimiento obtenido, aún hay ese espíritu homofóbico burlesco. Describe que la mayoría de esas personas, las que tiran odio, son las que también se ríen con la Carlota (personaje de Carlos Vílchez) y llevan a sus hijos al circo de la Chola Chabuca para reírse en familia.

Es un falso documental que, en tono de parodia, con altas dosis de humor ácido y sarcasmo, hace un recorrido por la vida de XANAXTASIA,

LA VERDAD DE XANAXTASIA

Hace unos días se lanzó por la plataforma de Joinnus La verdad de Xanaxtasia, la cual está disponible hasta el 14 de agosto de 2022.

“Es un falso documental que, en tono de parodia, con altas dosis de humor ácido y sarcasmo, hace un recorrido por la vida de Xanax, una diva reconocida en el mundo entero. Su niñez, sus intimidades familiares, su ingreso al mundo del espectáculo, sus amores y los secretos que la rodean, serán analizados en una profunda investigación”, concluye acerca de la cinta donde actúa y dirige con Italo Carrera.

Seguir leyendo