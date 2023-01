A qué se dedica Adriana Zubiate tras alejarse de la televisión y las pasarelas

Adriana Zubiate fue jurado del Miss Perú en 2019. (Instagram)

Adriana Zubiate fue elegida como Miss Perú en 2002 cuando solo tenía 18 años. Viajó hasta Puerto Rico para representar a nuestro país en el certamen de belleza internacional y, pese a que no llegó a estar entre las finalistas, no dejó de ser una de las reinas más importantes que ha concursado. Así lo hizo saber Jessica Newton, quien en 2019 anunció que la modelo sería parte del jurado del Miss Perú 2019.

“¡Hay Reinas que son para siempre! Adriana Zubiate, una de mis reinas más queridas y quien lleva hasta el día de hoy la banda con respeto y ejemplo de vida es una de las elegidas para formar parte del jurado calificador este año” escribió la organizadora del concurso nacional en su cuenta de Instagram.

En 2008 fue convocada por Gisela Valcárcel para que participe de su reality ‘Bailando por un sueño’, en el que quedó en segundo lugar. Posteriormente, trabajó para RPP y Panamericana Televisión. En 2011 debutó como conductora de espectáculos en ‘Chollyshow’ hasta 2014, y desde entonces no se le ha visto en otro espacio televisivo.

Actualmente, Adriana Zubiate se encuentra alejada de la pantalla chica, pero continúa informando de todo lo que sucede en su vida a través de las redes sociales. Según se lee en su perfil de Instagram, se ha especializado para desempeñarse como nutricionista deportiva y entrenadora personal. Además, no deja de practicar su deporte favorito, el básquet.

Y es que, Zubiate fue integrante de la selección nacional de básquet, así como del Club Regatas de Lima y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 2012 se convirtió en entrenadora de dicho deporte y, hoy en día, sigue demostrando que puede seguir jugando, pues comparte fotos junto a su equipo y vídeos de sus partidos.

Asimismo, no teme en mostrar su marcado abdomen en ropa de baño y algunas rutinas de ejercicios con frases motivadoras para empezar una vida saludable. Cuenta con más de 94 mil seguidores en Instagram y también se divierte subiendo los populares TikToks junto a su pequeña hija y su pareja Gonzalo Revoredo, quien confirmó su relación sentimental a fines del mes de noviembre de 2022.

“Tratamos de no exponer mucho la relación. Estamos muy contentos y felices”, dijo el actor a las cámaras de Magaly Medina, confirmando que tiene un romance con la exreina de belleza desde el 2021.

Su lucha contra el cáncer

Adriana Zubiate fue diagnosticada en enero de 2007 con cáncer de mama a pocos días de cumplir 25 años, le dijeron que tenía un tumor de cinco centímetros y tenía serios compromisos con la piel. Tuvo que realizarse ocho sesiones de quimioterapias de 8 a 9 horas y las alternaba con sus días de trabajo como conductora de televisión y animadora de eventos.

“La fortaleza la saqué por mi familia, por las ganas de salir adelante. Esta enfermedad me cambió la perspectiva de lucha; disfruto el momento y no pienso en lo que pueda pasar más adelante, porque la vida es ahora, no se sabe lo que viene después”, explicó al diario El Comercio.

Durante su batalla contra el cáncer, decidió cortarse el cabello antes de que se comience a caer por el tratamiento y fue parte de una campaña para la fabricación de pelucas para mujeres de bajos recursos que pasaban por quimioterapias. Posteriormente, logró vencer la enfermedad y le dijeron que no podía quedar embarazada; sin embargo, tiene una niña y sigue haciendo deporte.

