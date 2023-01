Jorge Luis Salas Arenas responde a iniciativa para recortar su mandato: “La desconfianza no es suficiente motivo”

El máximo funcionario del JNE se pronunció sobre la propuesta de la bancada Avanza País.

Responde. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, respondió a la propuesta de la bancada de Avanza País (AP) para recortar, en una medida excepcional, su mandato en la entidad electoral.

El Proyecto de Ley (PL) ° 34859, que lleva la firma de cinco congresistas de AP, fue presentada por la legisladora Roselli Amuruz y propone que Salas Arenas culmine con su gestión en abril del presente año. La medida también alcanza al titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

“El presidente del JNE y el Jefe de la ONPE concluyen su mandato en abril del 2023. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los artículos 180 y 182 respectivamente de la Constitución Política del Estado”, se lee en el documento.

Al respecto, Salas Arenas alertó que con dicha iniciativa se atenta contra los “principios básicos” de la Constitución, entre ellos, la autonomía de los organismos electorales.

La bancada también pide la salida de Corvetto Salinas, titular de la ONPE.

“[Se vulnera] lo que la Sala Plena ha decidido, respecto a su elegido que soy yo, y en lo decidido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) respecto a la persona que, tras un concurso público, fue designado jefe de la ONPE”, comentó diálogo con RPP.

El magistrado también rechazó que el grupo parlamentario, integrado por Norma Yarrow, Patricia Chirinos, Adriana Tudela, María Córdova y la autora del PL, alegara una cierta “desconfianza” a las entidades electorales para remover a dichas autoridades de sus cargos.

“No existe motivo para tal planteamiento. La desconfianza que pudiera sentir alguien no es suficiente motivo para remover a autoridades constitucionalmente establecidas (…) Todo ha sido transparente, así que no sé qué otra transparencia pueden estar exigiendo”, aseguró.

Salas Arenas también se refirió al adelanto de elecciones para el 2024, aprobado por el Congreso en diciembre del 2022, y afirmó que pese a esta “cuestión accidentada” eso “no quiere decir que haya que reestablecer, reacomodar o reponer las autoridades de los organismos electorales porque no le gusta algo [a un sector]”.

“Los que están sujetos al adelanto del vencimiento de su mandato son aquellos que han sido cuestionados, porque fueron fruto de una elección popular. Quien habla, ni el señor [Piero] Corvetto Salinas, somos frutos de una elección popular. De modo que no estamos en la misma situación. No existe motivo y razón para adelantar el vencimiento de la encargatura constitucional del presidente del JNE y del jefe de la ONPE solo porque a un grupo le parece que así debe ser”, puntualizó.

Según explicó el funcionario, tampoco es verídico que la Carta Magna no permita su continuidad al mando de la JNE, tal como comentaron algunos legisladores. Sobre ello, precisó que los artículos 180 y 182 sostiene que tanto el titular del Jurado como el de la ONPE son reelegibles.

“Han girado un poco algunas propuestas señalando que la Constitución dice que ninguna autoridad electoral puede llevar a cabo dos elecciones (…) quienes así lo dicen no han leído bien el artículo 180 y el 182. (…) Entonces ese mito de que no se puede dirigir dos procesos no existe”, indicó.

