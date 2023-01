El futuro de Yuriel Celi continúa en manos de Carlos A. Mannucci

Yuriel Celi continúa preparándose por su cuenta a semanas del inicio de la Liga 1 2023.

A tan solo semanas de que inicie el torneo local, Yuriel Celi sigue sin definir su futuro. La situación del joven volante cada vez se complica más, pues aún no se ha presentado a los trabajos de pretemporada de Carlos A. Mannucci, equipo al que pertenece actualmente.

En los últimos días se ha hablado mucho sobre lo que pasará con el jugador, sin embargo, el día de ayer se pudo conocer que hasta el momento no existe acuerdo alguno para que pueda desvincularse del conjunto trujillano.

“Desde Carlos A. Mannucci me informan que todavía no hay acuerdo para la desvinculación de Yuriel Celi. Intenciones hay, pero nada más por ahora. Saben que deportivamente no contarán con el jugador, pero hasta hoy no hay definición del tema”, señaló el periodista deportivo Gustavo Peralta en su cuenta personal de Twitter.

Asimismo, la institución ‘carlista’ estaría a la espera de poder conversar con el jugador para poder resolver su situación lo antes posible. En cuanto a Universitario, la decisión del club habría sido no intervenir en temas económicos.

“Esperan un acuerdo pronto y respetando las condiciones del contrato. La U no hizo propuesta económica. Claro está que el cuadro crema espera que el jugador logre desvincularse”, finalizó.

Por su parte, el conjunto ‘crema’ desearía concretar el fichaje cuando Celi sea jugador libre, ya que esto facilitaría la negociación. Hasta el momento, el futbolista de 20 años no sería oficializado en lo que será la presentación oficial del plantel 2023 en la ‘Noche Crema’.

Continúa preparándose por su cuenta

El habilidoso volante continúa poniéndose a tope para lo que será la definición de su futuro deportivo. A pesar de seguir vinculado con Carlos A. Mannucci, Yuriel Celi no ha asistido a los entrenamientos del club, motivo por el cual, tomó la decisión de prepararse físicamente de la mano de un conocido entrenador.

“Mientras define su salida de Mannucci y su pase a Universitario, Yuriel Celi se entrena por su cuenta en el gimnasio de Lucho Carrillo”, señaló Gustavo Peralta en Twitter.

El volante se encuentra preparándose físicamente para lo que será el inicio del campeonato. (Instagram: Yuriel Celi)

El ex jugador de la Academia Deportiva Cantolao se retiró de Mannucci antes de que finalizara el año. Tras ello, dejó la puerta abierta para que Universitario se interese en contar con él. Sin duda, Celi se ha convertido en uno de los jugadores con mayor proyección del torneo local.

Noche Crema 2023

Con los días contados para el inicio del torneo local, Universitario de Deportes presentará oficialmente al plantel con el que afrontará la temporada 2023 (sábado 7 de enero) . Los dirigidos por Carlos Compagnucci tienen dos objetivos en mente para este año: conseguir la tan ansiada estrella número 27 y hacer un buen papel en Copa Sudamericana.

Para este evento, la institución volverá a contar con un lleno total en el Estadio Monumental de Ate. El rival a enfrentar será Sociedad Deportiva Aucas, vigente campeón del fútbol ecuatoriano. En 2021, el recinto deportivo no contó con público en las tribunas debido a la pandemia por COVID-19, mientras que en 2022 la venta de entradas fue bastante limitada.

Según dio a conocer el club, el ingreso será a partir de las 16:00 horas para evitar congestionar las puertas horas más tarde. La ‘Noche Crema’ contará con un show de drones, la presentación de artistas invitados y el encuentro entre Universitario y Aucas, el cual comenzará a las 20:00 horas.

Novedades en el plantel

Universitario es uno de los equipos que más se ha reforzado de cara a lo que será el inicio de la Liga 1 2023, sumando un total de 12 jugadores, los cuales se encargaran de aportar desde su experiencia, en todas las líneas del campo.

Martín Pérez Guedes: Mediocampista

José Rivera: Delantero

Hugo Ancajima: Lateral derecho

José Luján: Defensa

Rodrigo Ureña: Mediocampista

Horacio Calcaterra: Mediocampista

José Bolívar: Lateral izquierdo

Emanuel Herrera: Delantero

Marco Saravia: Defensa

Alejandro Alcalá: Arquero

Bruno Sepúlveda: Delantero

Matías Di Benedetto: Defensa

