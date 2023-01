Dina Boluarte: “Esta presidenta no tiene pactos ni acuerdos bajo la mesa con nadie”

Dina Boluarte niega acuerdos debajo de la mesa | TV Perú

La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que desde el primer día ha dado “muestras firmes” y “concretas” para hacer un “gobierno limpio” y negó que tenga pactos o acuerdo debajo de la mesa con agrupaciones políticas.

“Reafirmo al país con claridad que no me subordino a intereses ni a presiones de ningún tipo. Esta presidenta no tiene pactos ni acuerdos bajo la mesa con nadie”, señaló en una actividad por el tercer aniversario de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en San Isidro.

Agregó que mantendrá “como corresponde” una relación de respeto y colaboración con todas las instituciones del Estado sin excepciones y aseveró que su gobierno de transición respetará de manera irrestricta la separación e independencia de poderes.

Dina Boluarte aseguró que desde el primer día ha dado muestras firmes y concretas para hacer un "gobierno limpio". (El Comercio)

“Llevaremos adelante una lucha frontal contra la corrupción, un flagelo que, desde hace décadas, ha penetrado en nuestras instituciones y erradicaremos desde la raíz las componendas y los contubernios en todos los estamentos del Estado”, añadió.

Dijo que “desde el primer día” de su gestión ha dado muestras firmes y concretas de hacer un “gobierno limpio, meritocrático e íntegro”, al juramentar a los ministros y ministras bajo el compromiso de no caer en actos de corrupción y al declarar en reestructuración el Despacho Presidencial.

Además, convocó a los poderes e instituciones del Estado, a las fuerzas políticas y sociales, a los jueces, fiscales y a los gremios profesionales a consensuar principios básicos y políticas para avanzar con una reforma que genere una justicia eficiente y confiable.

La presidenta Dina Boluarte participó de un aniversario más de la Juna Nacional de Justicia. (Canal N)

“Trabajaremos juntos para que todas las peruanas y peruanos puedan hacer valer sus derechos en el marco de la legalidad. Trabajamos y trabajaremos para fortalecer la democracia”, señaló.

“Pero una democracia que sea capaz de responder a las demandas de nuestras hermanas y hermanos y que sepa combatir de manera eficaz flagelos comunes que vienen afectando de manera creciente a nuestra sociedad”, acotó”.

Hasta abril del 2024

El jueves 5 de enero, la jefa de Estado brindó una conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, acompañada de sus ministros para dar un balance de las acciones tomadas en los primeros días del 2023.

Dina Boluarte: Tenemos que decir misión cumplida el 28 de julio del 2024 | TV Perú

“Desde el gobierno de Dina Boluarte no habrá más gabinetes en el sombra. Aquí tenemos que trabajar de cara a las necesidades del pueblo, y los ministros y sus equipos lo saben. Si en el camino tenemos que ir observando y calificando, y necesitan algunos cambios lo haremos, pero para mejor”, indicó.

Agregó que el “compromiso serio y formal” de su gobierno es trabajar en esa mirada al sur del Perú, que han sido “olvidados” por muchos años y gobiernos.

“Soy la presidenta de 33 millones de peruanas y peruanos y a ellos me dedicaré en cuerpo y alma para poder trabajar si es posible de manera denodada como lo venimos haciendo, durmiendo pocas horas, pero tenemos que decir el 28 de julio de 2024: ‘misión cumplida’”, expresó.

