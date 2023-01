Cathy Saénz descarta volver a la televisión: “Ya no me atrae”

Cathy Saenz revela la razón por la que no volvería a la televisión | YouTube

Cathy Saénz fue popularmente conocida por su trabajo en la producción de ‘EEG’, además de su peculiar personaje de la ‘Mamacha’. Pero, también fue conductora de televisión en el desaparecido programa ‘Mujeres al Mando’, sin embargo, prefirió dar un paso al costado en la pantalla chica y apostar por nuevas experiencias.

Ahora, la productora es parte del canal de YouTube ‘No somos TV’, el que tiene en su parrilla más de un programa digital. Entre ellos se encuentra ‘Noche de Patas’, ‘Chapa tu Money’ y ‘Rescatando Huevadas’, con los que han ganado gran popularidad en el mundo digital.

Esta fue una nueva apuesta para Cathy Saénz, quien decidió dar un paso al costado casi definitivo a la pantalla chica y ahora se muestra feliz en esta nueva etapa. Es así que, brindó una entrevista para el canal de YouTube de Jorge Talavera en la que habló de su posibilidad de volver a la televisión y sorprendió con su respuesta.

“No, yo creo que no (vuelvo a la televisión). De hecho la televisión ya no es algo que me atraiga tanto, diría que nada. Yo no veo televisión, no lo hago hace tiempo, desde la pandemia”, comentó al inicio.

Te puede interesar: Rodrigo González y las peleas mediáticas contra Karen Schwarz, Cathy Saénz y Susana Umbert

Cathy Saénz no regresaría a la televisión. (YouTube)

Tras ello, explicó los motivos por lo que prefiere el mundo digital. Entre tanto, explicó que existe mucha más libertad, lo que ayuda a que los creativos dejen desarrollar más sus ideas y no se sientan limitados.

“Para empezar puedes ser mucho más real con todo lo que quieres hacer. Tienes mucha más libertad de expresarte, de poner ideas que tú creas que, de repente, en tele no funcionan porque en la televisión no puedes lanzarte con tantas cosas que estén fuera del reglamento”, explicó.

Además, señaló que siente que puede hacer lo que ‘le dé la gana’. “(En televisión) Es como si tus ideas están truncadas. En cambio, en digital he tenido el placer de hacer lo que te dé la gana, manteniendo límites por las edades, pero la parte creativa es alucinante”, finalizó sobre el tema.

Te puede interesar: Cathy Sáenz asegura no saber qué pasó con Rodrigo González: “Harta me tienen”

Cathy Saénz no creía que Esto es Guerra iba a ser competencia de ‘Combate’

En una anterior entrevista a Giancarlo Granda en su canal de YouTube ‘Tiempo Muerto’, Cathy Saénz habló del origen de ‘Esto es Guerra’. La exproductora de este programa comentó que nunca imagino que se convertiría en la competencia directa de ‘Combate’ y fue una consecuencia que los sorprendió.

“Cuando me llaman a mí, Combate todavía no estaba al aire. Igual, lo primero que hicimos no fue el reality. Primero hicimos ‘Dos para las 7′. Sacamos una fórmula que habían hecho en Argentina. Los lunes y martes se hacía un programa llamado ‘Divas’, de ahí uno dirigido a niños, pero no pasaban de los 8 o 9 puntos de rating. Los viernes quisimos hacer un programa de guerra de sexos para el fin de semana, sin pensar nunca en que sea una competencia directa a Combate”, reveló.

Cathy Sáenz habló sobre el origen de Esto es Guerra y aseguró que no empezó como competencia de Combate. (YouTube)

SEGUIR LEYENDO