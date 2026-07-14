Perú

Corte de luz en Lima, jueves 16 de julio: Pluz suspenderá el servicio en ocho distritos por trabajos de mantenimiento

Los cortes de energía se ejecutarán en distintos horarios y abarcarán avenidas, jirones, urbanizaciones, asociaciones de vivienda y asentamientos humanos previamente establecidos por la empresa

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Panorámica nocturna de ciudad con edificios, algunos iluminados, otros oscuros, una avenida con vehículos y farolas encendidas
El paisaje urbano de Lima muestra una mezcla de edificios iluminados y zonas en penumbra, reflejando un corte de suministro eléctrico. (Andina)

La empresa Pluz anunció un nuevo corte programado de energía eléctrica para el jueves 16 de julio de 2026 en diversos sectores de Lima Metropolitana y el Callao, como parte de su plan de mantenimiento preventivo y modernización de la infraestructura eléctrica.

La suspensión temporal del servicio afectará a zonas de San Miguel, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Carabayllo, La Perla, San Martín de Porres e Independencia, donde las cuadrillas ejecutarán trabajos técnicos destinados a fortalecer la red de distribución y reducir el riesgo de interrupciones imprevistas.

¿Por qué habrá corte de luz el jueves 16 de julio?

Pluz explicó que estas interrupciones programadas responden a labores de mantenimiento preventivo, renovación de equipos y mejoras en la infraestructura de distribución eléctrica. Estos trabajos permiten inspeccionar redes, reemplazar componentes que han cumplido su vida útil y optimizar el funcionamiento del sistema.

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La empresa indicó que estas acciones buscan mejorar la continuidad del servicio, disminuir la ocurrencia de averías inesperadas y garantizar un suministro eléctrico más seguro y estable para los usuarios de Lima Metropolitana y el Callao.

Distritos afectados por el corte de luz este 16 de julio

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril
Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

San Miguel (09:00 – 17:00)

  • Prolg. Ayacucho cdras. 4 y 5.
  • Jr. Crnel. Francisco Bolognesi cdras. S/N, 7 y 8.
  • Jr. Bárbara Alcázar cdra. 1.
  • Jr. Miguel de Unamuno cdra. 3.
  • Prolg. Cuzco cdras. 3 y 4.
  • Huertización San Miguelito blocks 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.

Los Olivos (09:00 – 17:00)

  • A.H. San Martín de Porres manzanas 147, 148, 149, 155, 156, 157, 158, 159, 160 y 161.
  • P.J. Confraternidad manzanas 155, 156, 157, 159 y 161.

San Juan de Lurigancho (09:30 – 16:30)

  • Urb. Canto Rey manzanas A, B, B#, C, C1, D, D1, O, O1, P, P Prima, P1 y U13.
  • Av. Los Ciruelos cdras. 10 y 34.

Puente Piedra (09:00 – 17:00)

  • Urb. Ind. Las Vegas manzanas A1, B1 y J1.
  • Av. Sta. Josefina cdras. 1 y 2.
  • Urb. Lotización Ind. Puente Piedra manzanas A1 y B1.

Puente Piedra / Carabayllo (08:30 – 18:30)

  • Agrup. Vec. Los Rosales de Puente Piedra manzanas A, B, C y D.
  • Asoc. del Prop. Prog. de Viv. Las Terrazas de Zapallal manzanas A, B, C y D.
  • Agrup. Vec. Los Girasoles Lomas de Carabayllo manzanas A, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N y O.
  • Asoc. de Viv Integración Asvinte manzanas R, S, T, U y V.
  • Asoc. Los Geranios de Zapallal manzana E.
  • Asoc. Peq. Avicultores Zapallal Alto manzanas D, F, Q, Q3 y R3.
  • Asoc. de Viv. El Mirador de Zapallal Alto manzanas A e I.
  • Agrup. Vec. Nueva Esperanza manzana G.

La Perla (08:00 – 18:00)

  • Av. 9 de Octubre cdra. 8.
  • Jr. Atahualpa cdras. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 23.
  • Av. Costanera cdras. 14, 15, 23, 24 y 25.
  • Jr. Ayacucho cdra. 8.
  • Jr. Cahuide cdra. 23.
  • Jr. Callao cdra. 7.
  • Av. La Paz cdras. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.
  • Psje. Esteban cdra. 1.
  • Calle Blas Borsani cdra. 1.
  • Av. Haya de la Torre cdra. 8.
  • Calle Huamachuco cdras. 7, 8 y 9.
  • Calle Ramón Zavala cdras. 7, 8 y 9.
  • Psje. Damasco cdras. 1 y 2.
  • Calle Independencia cdras. 7 y 8.
  • Calle Inca Roca cdra. 1.
  • Jr. Huáscar cdras. 23 y 24.
  • Jr. Junín cdras. 8 y 9.
  • Calle Leoncio Prado cdra. 9.
  • Parque San Fernando cdras. 1 y 2.
  • Psje. Bonifacio cdra. 1.
  • Psje. Félix cdra. 1.
  • Psje. Pío XII cdra. 1.
  • Psje. San Marcelo cdra. 1.
  • Parque Pedro Pascual cdra. 1.
  • Pq. Luis Lituma Portocarrero cdra. 1.
  • Psje. León XIII cdra. 1.
  • Psje. Juan XXIII cdra. 1.
  • Urb. Ciudad de Papel manzanas F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, R, T, U y V.
  • Jr. España cdras. 0, 7 y 9.

Los Olivos / San Martín de Porres (10:00 – 15:00)

  • A.H. San Alberto manzanas G3, H3, I2, I3, J3, L2, M2, N2, O2, P2, Q2, R2, S2, U2, V2 y W2.
  • A.H. Daniel Alcides Carrión manzanas A3, B3, C3, D3, E3, F3, X2, Y2 y Z2.

Independencia (08:00 – 18:00)

  • Av. Panamericana Norte / Tomás Valle.

Recomendaciones ante el corte de energía

Para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio, Pluz recomienda:

  • Desconectar los electrodomésticos y equipos electrónicos antes del inicio del corte para protegerlos de posibles variaciones de tensión cuando se restablezca el suministro.
  • Mantener cerradas las puertas del refrigerador y congeladora el mayor tiempo posible para conservar la temperatura y evitar el deterioro de los alimentos.
  • Cargar con anticipación celulares, laptops, baterías externas y otros dispositivos que puedan ser necesarios durante las horas sin electricidad.
  • Tener a la mano linternas o luces de emergencia con baterías en buen estado y evitar el uso de velas para reducir el riesgo de incendios.
  • Evitar utilizar ascensores minutos antes del horario programado del corte y planificar las actividades que dependan del suministro eléctrico.
  • Si en el hogar hay personas que utilizan equipos médicos eléctricos, coordinar previamente medidas alternativas para garantizar su funcionamiento durante la interrupción del servicio.

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