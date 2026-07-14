Senasa responde por nueva emergencia sanitaria por gripe aviar en el Perú: ¿Debe alarmarnos?

La emergencia sanitaria por influenza aviar en el Perú busca prevenir la propagación del virus y detectar nuevos casos en aves de corral. (Andina)

La reciente declaración de emergencia sanitaria por influenza aviar en el Perú ya genera inquietud en la población. Según explicó Mario Bonifaz, director de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), la medida busca principalmente prevenir la propagación del virus y detectar posibles nuevos casos en aves de corral.

En entrevista con Epicentro TV, Bonifaz subrayó que la emergencia no responde a una crisis desbordada, sino a la necesidad de fortalecer la vigilancia sanitaria y las acciones de control para evitar un mayor impacto.

De acuerdo con el funcionario, el estado de emergencia se decretó luego de la confirmación de un caso de gripe aviar en aves de corral, tras el análisis de una muestra tomada el pasado 6 de julio. Al día siguiente, Senasa obtuvo el resultado positivo e inició las acciones sanitarias correspondientes.

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Bonifaz remarcó que la declaratoria tiene un carácter preventivo y se orienta a fortalecer las medidas de bioseguridad tanto en granjas industriales como en crianzas domésticas.

Senasa declaró la emergencia sanitaria tras confirmar un caso de gripe aviar en aves de corral a partir de una muestra tomada el 6 de julio. (RPP Noticias)

Casos de gripe aviar

El primer caso confirmado pertenece a aves de corral, una subpoblación vinculada a la industria avícola. Bonifaz detalló que a la fecha se han notificado dos casos en aves de corral: el primero, que motivó la emergencia, y un segundo caso en una crianza de patos en la región Lima, específicamente en Carabayllo. Este último no corresponde a una granja industrial, sino a una crianza con aproximadamente seiscientos animales.

Ambos casos se consideran puntuales y focalizados. Bonifaz aseguró que las acciones de control incluyeron desinfección y despoblamiento de los animales afectados, con el objetivo de eliminar el foco infeccioso y evitar la diseminación del virus.

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“Esto nos permite salvaguardar que no se siga diseminando esta enfermedad en las aves de corral”, afirmó el director de Sanidad Animal de Senasa en diálogo con Epicentro TV.

La vigilancia sanitaria de Senasa registra quince casos confirmados de influenza aviar en aves silvestres, principalmente en el litoral peruano.

Riesgos de propagación

El funcionario explicó que Senasa realiza vigilancia sanitaria constante en todo el país. Además, recalcó la importancia de diferenciar entre los casos en aves de corral y aquellos detectados en aves silvestres o de traspatio.

De acuerdo con Bonifaz, existen reportes de quince casos confirmados de influenza aviar en aves silvestres, principalmente en el litoral peruano. No todas las aves muertas en la costa han dado positivo a la enfermedad, aunque se mantiene una vigilancia reforzada debido a factores como el acercamiento de aves migratorias y las variaciones ambientales.

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También advirtió que el contacto entre personas y aves silvestres representa un riesgo sanitario, ya que podría facilitar la transmisión del virus hacia las aves de corral. Por ello, reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar acercarse o alimentar a animales de la fauna marina, medida que contribuye a disminuir las posibilidades de contagio.

Ante cuestionamientos sobre la posible llegada de aves infectadas o sus productos a la cadena alimentaria, Bonifaz descartó categóricamente esa posibilidad. “Estas aves son destruidas, se realiza un sacrificio sanitario con todas las condiciones”, agregó.

Senasa descartó que aves infectadas por influenza aviar o sus productos ingresen a la cadena alimentaria porque los animales afectados son destruidos. (EFE/ Paolo Aguilar)

Duración de la emergencia sanitaria

El estado de emergencia sanitaria tendrá una duración de noventa días, periodo considerado suficiente para intensificar la vigilancia y garantizar que no aparezcan más casos. Bonifaz explicó que, si no se detectan nuevos casos en un plazo de treinta a cuarenta días, Senasa podría presentar un estudio para restablecer la condición de zona libre de influenza aviar en la zona afectada.

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Según el funcionario, el objetivo principal de la declaratoria es prevenir la aparición de nuevos focos y fortalecer las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas. La emergencia permite a las autoridades actuar de manera inmediata ante cualquier caso sospechoso y reforzar el monitoreo en todo el territorio nacional.

Antecedentes de la gripe aviar

El director de Sanidad Animal recordó que la presencia de influenza aviar en aves silvestres no es exclusiva del Perú. Durante los años 2025 y 2026 (durante el verano), la enfermedad se ha reportado en países de toda Latinoamérica, fenómeno que se atribuye en parte a rutas migratorias y condiciones ambientales. En el caso peruano, la vigilancia se ha intensificado desde el último episodio registrado en 2022.

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Bonifaz reiteró que, aunque la presencia del virus en aves silvestres es más habitual de lo que se suele percibir, el reto radica en evitar que el virus se traslade a las aves de corral, lo que podría afectar la industria avícola y la seguridad alimentaria.

Finalmente, el director de Sanidad Animal de Senasa instó a los criadores y a la ciudadanía a fortalecer las medidas de bioseguridad y evitar el contacto con animales silvestres. Destacó que la colaboración de todos los sectores es esencial para contener la enfermedad y proteger la producción avícola nacional.