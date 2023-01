Cassandra Sánchez le respondió a Jessica Tapia tras criticar a ‘Miss Perú’: “Comentar sin saber, no es apoyar”

Cassandra Sánchez respondió a Jessica Tapia, tras criticar a 'Miss Perú'. Instagram

Cassandra Sánchez de Lamadrid expresó su rechazo ante los comentarios que hizo la exreina de belleza, Jessica Tapia, al publicar un extenso mensaje hacia nuestra Miss Perú en su cuenta de Instagram.

La comunicadora dijo que Alessia Rovegno tendrá que prepararse muy bien porque tiene una gran competencia porque entre las 85 candidatas no solo hay mujeres hermosas sino excelentes oradoras que darán su mejor esfuerzo en el ‘Miss Universo 2022′.

“Alessia Rovegno Miss Perú 2022 ya está en el Miss Universo. Este año hay una competencia loca, pues muchísimas candidatas no solo son hermosas, sino también son excelentes oradoras y tienen gran dominio escénico. Así que cuidado. Yo quiero que Alessia gane, pero la batalla por la corona será dura y no puede haber ni un solo centímetro para el error”, escribió Jessica Tapia.

El comentario de la exconductora de Panorama no fue del agrado de la hija de Jessica Newton y mostró su sorpresa, ya que no esperaba un mensaje como ese de parte de Tapia. Además, pidió que este no era el momento para dar “críticas constructivas” porque nuestra ‘Miss Perú’ ya se encuentra en competencia.

“No entiendo este post y me sorprende, cuando alguien compite se le apoya no se resaltan los ámbitos en los que nuestra candidata en algún momento tuvo dificultades”, expresó inicialmente.

Cassandra Sánchez de Lamadrid señaló que ella ha sido testigo de la preparación y trabajo arduo que ha hecho Alessia para llegar lista a su presentación en el ‘Miss Universo’.

“Puedo asegurar, habiendo sido testigo de su entrega y preparación, que ha estado enfocada en llegar lista para competir en Miss Universo. Creo que se nota la evolución, la fuerza y la seguridad con la que está compitiendo. Perú se siente en Miss Universo”, continuó la pareja de Deyvis Orosco.

En otro momento, la empresaria sugirió no resaltar los puntos débiles de Alessia Rovegno, sobre todo porque ya arrancó la competencia del ‘Miss Universo 2022’ en Estados Unidos y estos comentarios la podrían desconcentrar de su objetivo.

Asimismo, recordó que si querían darle consejo a la ‘Miss Perú’, tuvieron bastante tiempo para contactarse con ella y la organización.

“Si querían ayudar con sus ‘críticas constructivas’ han tenido varios meses para escribirle o a la organización. Comentar sin saber o haber sido parte de su preparación no es apoyar”, sentenció.

Jessica Newton defendió a Alessia de las críticas por su bronceado

Debido a la avalancha de malos comentarios que ha recibido en los últimos días, la organizadora del Miss Perú decidió pronunciarse de manera oficial, defendiendo en los comentarios de sus publicaciones de Instagram a Alessia Rovegno.

“¿Es verdad que se ha bronceado el rostro?”, preguntó una cibernauta. “Sí, se ha bronceado y le gusta, ¿y si la dejamos vivir su sueño?”, respondió Jessica, ocasionando que las críticas aumenten.

Además, hubo otros que la cuestionaron por no estar al lado de su candidata en estos momentos, esto mientras ella se encuentra vacacionando en Europa al lado de su esposo y a pocos días de iniciar el Miss Universo.

La empresaria explicó que nunca ha llevado a la concentración a ninguna de sus reinas, por lo que confía plenamente en Alessia Rovegno para que socialice con otras modelos y haga sus cosas absolutamente sola.

“¿Por qué no acompañaste a Alessia en su entrada al Miss Universo?”, señaló un usuario. “¡Está lista! Nunca he llevado a ninguna reina de la mano. Alessia Rovegno es una mujer independiente, madura y lista para competir”, señaló Jessica Newton en su respuesta.

