Usuarios reprochan mensaje de Jessica Tapia hacia Alessia Rovegno a días de la final del Miss Universo 2022

Jessica Tapia, la periodista y exreina de belleza, dedicó un extenso mensaje en sus plataformas digitales a nuestra actual Miss Perú' Alessia Rovegno, quien se encuentra en carrera para disputarse la corona del ‘Miss Universo 2022′.

Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales tomaron sus palabras como críticas hacia la soberana de nuestro país, sobre todo estando a una semana de la fecha final del certamen internacional. Y es que la exconductora de TV resalta que las otras candidatas están más preparadas y tienen más experiencia en concursos de belleza en comparación a Alessia Rovegno.

Jessica Tapia comienza su post en su cuenta de Instagram resaltando la evolución que ha tenido la hija de

Bárbara Cayo en el aspecto de la pasarela y desenvolvimiento en el escenario.

“Alessia Rovegno es una candidata A1. Porque ser Miss Perú implica un conjunto de cualidades que ella tiene. Además de su labor social de años que me llena de orgullo porque no es pura pose. Alessia ha mostrado constancia en su preparación rumbo al Miss Universo. Por meses he seguido (como muchos) su evolución y la aplaudo. Ha tenido muchos asesores y estoy feliz por ello”, indicó.

Por otro lado, invita a votar a todos los peruanos porque de esta manera Alessia podría ocupar un lugar en la semifinal del certamen internacional que se realizará en Estados Unidos. “Ya está en competencia y necesita votos (abran sus billeteras porque más votos se pagan) y necesita buena vibra. Así que respeto en todo por favor”, señaló.

Sin embargo, la exconductora de Panorama tiene una visión más real y señala que la competencia que tienen la novia de Hugo García es muy fuerte porque hay muchas candidatas talentosas y con mucho, más experiencia que ella.

“Esta versión del Miss Universo trae una avalancha de talentosas y bellas candidatas. Facilito se llega a 25 regias, así que ser finalista estará peleadísimo... ¡No hay lugar para errores! ¿Alessia tiene todo para llevarse la corona? Creo que sí. Pero todas las chicas que están ahí seguramente también. Así que a batallar día a día porque el camino a la corona es extenuante y el día de la final a dejarlo todo el corazón en el escenario”, dijo.

Asimismo, indicó que entre las 85 candidatas que competirán contra Rovegno Cayo, hay muchas reinas de bellezas que tienen dominio en oratoria y gran manejo en pasarela.

“Alessia Rovegno Miss Perú 2022 ya está en el Miss Universo. Este año hay una competencia loca, pues muchísimas candidatas no solo son hermosas, sino también son excelentes oradoras y tienen gran dominio escénico. Así que cuidado. Yo quiero que Alessia gane, pero la batalla por la corona será dura y no puede haber ni un solo centímetro para el error”, indicaron.

Usuarios reprochan sus comentarios

No obstante, los cibernautas no han tomado a bien sus palabras, ya que señalan que en la recta final del ‘Miss Universo 2022′, nuestra ‘Miss Perú’ debe recibir palabras de aliento y no críticas.

“¿Jessica la quieres felicitar o asustar? Basta con que le mandes buenas vibras, ya falta nada para el concurso. Que gane la mejor”, fue uno de los comentarios que se puede leer en la publicación.

“Que mal Jessica siendo una periodista escriba así... Lo que uno debería de hacer es decir: ‘Vamos Alessia, eres una mujer fuerte, bella e inteligente. Eres una digna representante, ya das que hablar en diferentes lugares lo bien que te estás desempeñando. Voten por Alessia’. ¿Te das cuenta la diferencia? En fin. Es mi opinión antojadiza”, fue la opinión de otra usuaria que reprocha las palabras de la comunicadora.

Inclusive algunos le piden que retire su post porque en este momento la modelo y cantante necesita apoyo y no un “mensaje pasivo, agresivo”

“Un post realmente negativo que deberías eliminar. Tú también fuiste a un evento similar y competiste duramente y no fuiste elegida. Por favor elimínalo porque generas un malestar a los que creemos en Alessia y las organizadoras. Gracias”. “Es un comentario pasivo, agresivo”, dijeron.

