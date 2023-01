Natalie Vértiz y sus amigas sorprendieron a Ale Venturo con un Baby Shower

Ale Venturo fue sorprendida con un baby shower organizado por Natalie Vértiz y sus amigas. Instagram

Ale Venturo y Rodrigo Cuba estarían a muy pocas semanas de convertirse en padres por segunda vez y es que la empresaria de comida fit celebró su baby shower el último miércoles 4 de enero, con amigas muy cercanas. En el grupo estaba Natalie Vértiz, quien es una de sus mejores amigas y habría organizado el agasajo sorpresa para la pareja del ‘Gato’ Cuba.

Alexandra Venturo compartió algunos videos de la reunión en sus redes sociales, en las imágenes se puede ver que una artista pintó su barriguita pidiendo que tuviera un parto tranquilo y reciba el amor de todos sus seres queridos.

En otra historia de su Instagram, Ale Venturo publicó una foto con todas sus amigas, incluida la conductora de ‘Estás en todas’. Ella se mostró muy agradecida con el gesto que tuvieron sus inseparables cómplices de la vida. “Una sorpresita linda”, dice su mensaje.

Por su lado, Natalie Vértiz también compartió fotos donde aparecen todas sus amigas y agregó un significativo mensaje. “Tan feliz de compartir una ceremonia de cacao, con estas amigas del alma”. Cabe recalcar que la ceremonia de cacao es un ritual de origen maya que se hace para generar bienestar en la embarazada y su bebé.

Además, mostró en sus videos la mesa repleta de quesos, jamones y muchos dulces que fueron del agrado de la gestante.

Ale Venturo publicó mensaje por fin de año: “Me tocó ser fortaleza”

La pareja de Rodrigo Cuba publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde agradeció el año 2022, por el aprendizaje que le dio en medio de tantos altibajos que vivió junto a su novio y padre de su hija.

“Y se va un año intenso, intenso de emociones, de altibajos, cosas lindas y cosas no tan lindas, muchísima incertidumbre y miedo, sorpresas inesperadas que aún intento procesar, pero a pesar de todo aprendí lo que es la resiliencia, trabajé mi empatía y me tocó ser la fortaleza para quien más me necesitó, agradecida con mi hija, mi cable a tierra y mi paz, mi gran maestra!”, fueron sus primeras palabras.

“Espero mejorar día a día, ser más agradecida y contar mis bendiciones, a veces nos damos cuenta muy tarde, que no nos pase! ¡Feliz Año Nuevo para todos! Y miles de bendiciones”, concluyó la joven, que tuvo la rápida respuesta del Gato Cuba.

“Eres increíble amor, te mereces todo lo mejor hoy mañana y siempre. Te amo demasiado”, agregó el deportista.

El futbolista también compartió un mensaje para despedir su complicado 2022, resaltó y agradeció el apoyo que recibió de la empresaria y cocinera. Este mensaje fue comentando por Ale Venturo y expresó que lo amaba, y el deportista no dejó de contestarle.

“Un año intenso y que nos enseñó un millón de cosas, por más risas juntos. Te amo muchísimo”, escribió Ale Venturo en la publicación de Rodrigo Cuba.

El futbolista no solo reafirmó su amor por ella, también le agradeció por haber estado con él en los momentos más difíciles de su vida.

“Ale Venturo, cuando más te necesité, siempre estuviste ahí, te amo más amor”, contestó Rodrigo, quien rehizo su vida tras divorciarse de Melissa Paredes, a causa de un ampay de la modelo con el bailarín Anthony Aranda.

