Bancada de Integridad y Desarrollo se reduce a cuatro integrantes tras renuncia de Carlos Alva

Carlos Alva y Kira Alcarraz renunciaron a la bancada de Integridad y Desarrollo.

En agosto del 2021, cinco parlamentarios no agrupados o que habían renunciado a sus bancadas conformaron el grupo parlamentario de Integridad y Desarrollo. Pocos días después, Kira Alcarraz dejaría Somos Perú para sumarse al nuevo grupo de trabajo; sin embargo, la última en llegar fue la primera en irse. A ella se le ha sumado Carlos Alva quien también justificó su salida por motivos de conciencia.

La salida de los parlamentarios reduce a cuatro el número de integrantes de dicha bancada. Hasta el momento Héctor Acuña Perlata, Flor Pablo Medina, Susel Paredes Piqué y Carlos Zeballos son los únicos miembros; sin embargo, para ser un grupo parlamentario hacen falta como mínimo cinco congresistas, según el Reglamento del Congreso de la República en su artículo 37.

“Si no lograran llegar al número de representantes a que se refiere el inciso anterior, serán considerados como Grupo Parlamentario Especial solo para los efectos de presentación de proyectos de ley”, señala el mismo artículo líneas abajo. Aquellos que no forman parte de ningún grupo parlamentario son considerados no agrupados y hasta el momento seis parlamentarios se encuentran en esta situación.

Carlos Alva llegó al Congreso de la mano de Acción Popular.

Congresistas renunciantes

Carlos Alva Rojas llegó al Congreso de la mano de Acción Popular, pero cerca a las celebraciones de Fiestas Patrias comunicó que “por razones de convicción y principios me veo en la obligación de renunciar al “Grupo Parlamentario Acción Popular”, reafirmando mi consigna y voluntad por seguir trabajando al servicio del país”. Días después se sumaría al grupo de trabajo llamado Integridad y Desarrollo.

Kira Alcarraz decidió abandonar la bancada de Somos Perú tras la llegada de Esdras Medina a la bancada. El cuestionado parlamentario ha sido blanco de críticas desde que llegó al Congreso. “Esta visión se aleja de las últimas decisiones políticas que el partido político Somos Perú ha decidido respecto a su bancada, al incorporar al congresista Esdras Medina, lo cual expresa el alejamiento de la visión y el ideario que reafirma el partido”, manifestó en agosto.

El 29 de diciembre, la congresista Yorel Kira Alcarraz Agüero presentó su renuncia irrevocable a la bancada Integridad y Desarrollo. Esta decisión fue enviada a la vocera del grupo parlamentario, Flor Pablo Medina, a quien le informa que su decisión se debe por “conciencia y principios”.

Congresista Kira Alcarraz renuncia a la bancada Integridad y Desarrollo

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, por razones de conciencia y principios, le comunico mi renuncia irrevocable al Grupo Parlamentario Integridad y Desarrollo”, se lee en el oficio.

Adelanto de elecciones

La parlamentaria también se mostraba en contra de un adelanto de elecciones. El pasado 16 de diciembre votó en contra de este proyecto que presentó el Ejecutivo debido a las manifestaciones que dejó más de 20 muertos. Sin embargo, no fue tomado en cuenta y junto a su colega de bancada Carlos Enrique Alva lo rechazaron.

No obstante, el 20 de diciembre se debatió la reconsideración con el cual se aprobó el adelanto de elecciones para abril de 2024. Con 93 votos a favor, 30 votos en contra y 1 abstención, se procedió a dar visto bueno al pedido que busca salir de la crisis política que atraviesa el país.

