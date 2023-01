PNP liberó a mujer que atacaba con jeringas en Chorrillos

La denunciante aseguró que minutos antes otro pasajero fue atacado por la mujer.

Luego que una vecina del distrito de Chorrillos alertara a la Policía Nacional del Perú de que la mujer que atacaba con jeringas en buses de transporte público estaba merodeando la zona de Huaylas, inmediatamente fue intervenida. Sin embargo, horas después, tuvo que ser dejada en libertad, pues no había denuncia de por medio, ni personas que corroboren la versión que se le imputaban.

Según contó el jefe policial, una moradora de esta zona alertó al serenazgo y rápidamente con el apoyo y resguardo policial la mujer pudo ser intervenida. Pese a que las pruebas y que estaba plenamente identificada, la acusada puso resistencia a la autoridad.

“De qué se me acusa, todo eso es mentira, yo soy inocente”, no dejaba de decir mientras llegaba más resguardo policial para que la conduzcan a la comisaría del distrito.

Se trata de Vanessa Leigh Reto, quien es acusada por dos pasajeros de haber sido atacados con jeringas e inoculados con sustancias incoloras que les ha provocado cojera y dolencias en las piernas.

Te puede interesar: Denuncian que mujer ataca con jeringas a pasajeros de buses en Chorrillos

Ya dentro de la dependencia policial, Leigh confesó el ataque y hasta pidió disculpas a su víctima, quien llegó junto con su madre para reconocerla. Recordemos que la joven presenta secuelas a causa de la aplicación del inyectable.

Pese a su liberación, la víctima espera que Vanessa Leigh confiese qué sustancia le aplicó con la jeringa y que sea investigada y sancionada como corresponde. Esto con el fin de que otras personas no sufran un ataque similar en el transporte público. La sanción que la mujer puede recibir es por el presunto delito contra la salud pública en agravio a transeúntes.

Chorrillos: Joven denuncia que mujer la atacó con jeringa en bus

¿Quién es la mujer que ataca con jeringas en Chorrillos?

Según el noticiero de Latina, reveló que Vanessa Leigh Reto, tiene 43 años. La mujer reveló que había atacado a un hombre minutos antes bajo la misma modalidad. Ella también cuenta además con una denuncia policial por acoso sexual contra una joven en una playa miraflorina.

Frente a la Policía, Vanessa se mostró serena y afirmó trabajar como administradora. No obstante, en sus redes sociales indica ser profesora de surf. Latina Noticias llegó hasta la vivienda que indicó a los agentes; pero aseguraron desconocerla.

¿A quién atacó Vanessa Leigh Reto?

El pasado 2 de enero, se conoció que Vanessa Leigh Reto, de 43 años, atacó a una estudiante de 21 años cuando se dirigía a su centro de labores, ya que es practicante de psicología.

La joven subió al medio de transporte 73 A cuando de pronto sintió un pinchazo en el muslo derecho y luego un fuerte dolor.

“Estaba camino a mi centro laboral, entonces la mujer ya estaba sentada en el bus. Cuando subo, parecía una persona tranquila. El carro se va por el parque de La Familia, por el límite de Ochoa, me iba a Miraflores. Un señor me hace señas. Me avisa que la señora tenía la jeringa para arriba y sin tapa”, relató.

Mujer que atacaba con jeringas fue detenida por la PNP

“Lo que hice fue alejarme para el lado del chofer. Frena el bus y baja la señora. Es ahí cuando me introduce la jeringa y yo sentí un líquido en la pierna derecha. Ahorita la tengo hinchada y me duele”, añadió.

Mira aquí: Mujer que atacaba con jeringas en Chorrillos fue intervenida por la PNP

La madre de la joven afectada también se pronunció: “Mi hija no se siente nada bien. Yo quiero que a esta mujer la encuentren, hay filmaciones y fotos de ella para que la puedan detener, porque realmente estamos preocupadas, no sabemos qué cosa la habrá inyectado en su pierna”.

“Qué preocupación saber qué cosa puede haber contenido esa inyección. Ahorita mi hija está en tratamiento y eso me preocupa. Por favor, encuentren a esa mujer. Me es indispensable para saber qué cosa le ha inyectado a mi hija”, agregó.

SEGUIR LEYENDO