Denuncian que mujer ataca con jeringas a pasajeros de buses en Chorrillos

Chorrillos: Joven denuncia que mujer la atacó con jeringa en bus

Una mujer aún no identificado viene atacando con jeringas que contienen un líquido desconocido a diversos pasajeros de buses con ruta en Chorrillos, donde su última víctima fue una jovencita de 21 años que sintió un fuerte pinchón en el muslo izquierdo.

“Estaba camino a mi centro laboral, entonces la mujer ya estaba sentada en el bus. Cuando subo, parecía una persona tranquila. El carro se va por el parque de La Familia, por el límite de Ochoa, me iba a Miraflores. Un señor me hace señas. Me avisa que la señora tenía la jeringa para arriba y sin tapa”, relató.

“Lo que hice fue alejarme para el lado del chofer. Frena el bus y baja la señora. Es ahí cuando me introduce la jeringa y yo sentí un líquido en la pierna derecha. Ahorita la tengo hinchada y me duele”, añadió.

La denunciante aseguró que minutos antes otro pasajero fue atacado por la mujer.

Los esfuerzos por detener a la desconocida mujer fueron en vano, pues logró escapar. La joven recordó que hubo una nula reacción del chófer y otras pasajeros para socorrerla. Transcurrido el hecho, se acercó al centro de salud más cercano para vacunarse contra el tétano y hacerse pruebas médicas.

“Previamente, ya había atacado a otro pasajero. El señor no reclamo y se bajó mucho más antes. Pedí ayuda, pero nadie me auxilió. Me tuve que bajar más adelante. Lo único que hizo fue quitar la jeringa y bajarse. Me ha pasado a mí ahora y le puede pasar a más jóvenes que van a trabajar. Pido ayuda a las autoridades porque es un peligro”, acotó.

Reveló que acudió al médico legista, pero no se le pudo atender, debido a que el horario de trabajo es a partir de las 8 de la mañana.

“Yo me siento adolorida, estoy cojeando. No hay ninguna denuncia contra ella (en la comisaría). Solamente la señora se fue tranquila”, reprochó.

Madre preocupada

La madre de la joven afectada también se pronunció: “Mi hija no se siente nada bien. Yo quiero que a esta mujer la encuentren, hay filmaciones y fotos de ella para que la puedan detener, porque realmente estamos preocupadas, no sabemos qué cosa la habrá inyectado en su pierna”.

“Qué preocupación saber qué cosa puede haber contenido esa inyección. Ahorita mi hija está en tratamiento y eso me preocupa. Por favor, encuentren a esa mujer. Me es indispensable para saber qué cosa le ha inyectado a mi hija”, agregó.

La comisaría de Chorrillos recibió la denuncia de la joven y ya trabaja para identificar a la responsable del inusual ataque y dar con su pronta captura.

Las autoridades no descartan que esta mujer haya atacado de la misma manera a pasajeros de otros buses y pidieron que si alguien ha sido víctima de un hecho similar acuda a levantar la denuncia correspondiente.

