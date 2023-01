Mujer que atacaba con jeringas en Chorrillos fue intervenida por la PNP

Mujer que atacaba con jeringas fue detenida por la PNP

El pasado lunes 2 de enero una estudiante denunció que una mujer desconocida la atacó con una jeringa cuando ingresaba a un bus de transporte público. La universitaria narró que esta persona le introdujo este material que contenía una sustancia incolora que la ha imposibilitado de caminar.

“Yo estaba camino a mi centro laboral; entonces, la mujer ya estaba sentada en el bus. Cuando yo subo, parecía una persona tranquila. El carro se va por el parque de La Familia, por el límite de Ochoa, yo me iba a Miraflores. Un señor me hace señas. Me avisa que la señora tenía la jeringa para arriba y sin tapa. Lo que hice fue alejarme para el lado del chofer. Frena el bus y baja señora. Es ahí cuando me introduce la jeringa y yo sentí un líquido en la pierna derecha. Ahorita la tengo hinchada y me duele”, narró la denunciante en diálogo con “Latina noticias”.

Tras esta denuncia realizada por los transeúntes, esta mañana la Policía Nacional del Perú intervino a dicha mujer que merodeaba por las calles del distrito de Chorrillos. Al momento del trabajo que realizaban los efectivos policiales, la mujer se mostró confusa y no entendía por qué la querían llevar a la comisaría.

Además, según comentaron, la ciudadana estaría sufriendo de alguna enfermedad mental, por lo que se pediría el apoyo del médico legista y la Fiscalía para el correcto proceso de intervención.

De acuerdo al noticiero de Buenos Días Perú, una vecina alertó a serenos de Chorrillos sobre la mujer, a quien identificó. Ellos dieron aviso a la policía, quienes encontraron en su canguro varias jeringas.

¿Por qué la mujer atacaba con jeringas?

El último lunes se conoció que la joven universitaria fue atacada cuando se dirigía a su centro laboral cuando abordó un bus exactamente en la avenida Huaylas. Además, a ello, la víctima se siente asustada y preocupada porque no sabe qué fue lo que le introdujeron cuando fue atacada. Indicó que por el momento no puede caminar bien y que está cojeando de la pierna derecha.

Adicional a ello, la agraviada denunció que no pudo pasar por el médico legista, ya que atendía a partir de las 8 de la mañana. “Yo me siento adolorida, estoy cojeando. No hay ninguna denuncia contra ella (en la comisaría). Solamente la señora se fue tranquila”, continuó.

Pruebas psicológicas

La PNP narró que la mujer tendrá que pasar por la revisión psicológica para conocer su estado de salud mental y saber por qué está actuando de esta manera. Además, el contenido de este instrumento médico será llevado al laboratorio para saber qué sustancia es la que estaba introduciendo a sus víctimas.

Recordemos que el uso de jeringas reutilizables pueden transmitir diversas enfermedades, por lo que el delito que se le podría imputar sería contra la salud pública, ya que ha estado poniendo en riesgo la vida e integridad de las personas.

