Guillermo Sanguinetti habló de la crisis de Sport Boys: “Hemos perdido 20 entrenamientos”

Sanguinetti se convirtió en técnico de Sport Boys a fines de 2022.

Sport Boys parte en desventaja de cara al inicio de la Liga 1 2023. Y es que, según su entrenador Guillermo Sanguinetti, perdió varios días de trabajo en la pretemporada, debido a la falta de la licencia para competir en la primera división del fútbol peruano. El popular ‘Topo’ también habló sobre los fichajes extranjeros de la ‘misilera’.

“No es una situación fácil ni común. Sucedió de que el equipo fue descendido de categoría y eso conllevó a un montón de problemas. Hubo circunstancias que se dejó de entrenar, se fueron algunos jugadores que estuvieron entrenando con nosotros. Teníamos pactados amistosos con la ‘U’ y Cristal, pero no se pudieron dar. Estamos dando ventaja en la parte futbolística”, inició el uruguayo en conversación con PBO Campeonísimo.

“Hemos tenido 14 entrenamientos, tuvimos semanas que entrenamos en doble turno y estuvimos concretados. Después hemos perdido 20 entrenamientos, no solo hemos perdido eso, sino también los 14 previo porque están las fiestas (Navidad y Año Nuevo), no sabemos si los jugadores se han movido. Tenemos que entrenar y armar el plantel rápidamente”, agregó.

Los refuerzos extranjeros de Sport Boys

El club ‘rosado’ no ha anunciado ningún fichaje internacional para participar de la nueva edición del campeonato peruano. Esto se debe a la incertidumbre por la licencia, no obstante, habría un vuelco de 180 grados tras la incorporación de un nuevo gerente deportivo. Guillermo Sanguinetti contó los puestos en los que busca reforzarse.

“El tema de los extranjeros ya estaba resuelto, incluso ya estaban los contratos para mandarles a los jugadores, no es un tema que no estaba conversado. Tenemos que apuntar a un arquero, dos delanteros, un carrilero por izquierda y el zaguero central”, manifestó.

Guillermo Sanguinetti volvió al Perú tras ocho temporadas.

Los fichajes que se fueron de Boys

Son tres los futbolistas que se incorporaron al club ‘chalaco’ a fines de 2022 y posteriormente se desligaron. Se trata del defensor Juan Diego Lojas, el arquero Diego Penny y el extremo Alexi Gómez, quienes llegaron a un acuerdo con Deportivo Garcilaso, equipo recién ascendido de Copa Perú.

El experimentado guardameta explicó por qué se fue del Callao. “Decidí no continuar porque la situación es de mucha incertidumbre. No voy a contar lo que se está viviendo porque no me corresponde. Le deseo lo mejor al Boys, ojalá se pueda quedar en primera y hacer una buena campaña”, declaró para Ovación.

El único refuerzo de los ‘rosados’

Guillermo Sanguinetti habló que la gerencia deportiva se reunirá con jugadores que corren peligro de irse al igual que los tres deportistas mencionados previamente. Uno de ellos es Marcio Valverde, quien es el único refuerzo oficializado hasta la fecha. El volante dejó Alianza Atlético y cumplió su sueño, jugar por el club del cual es hincha.

Foto: Twitter.

Debut en la Liga 1 2023

El sorteo del fixture de la Liga 1 2023 se dio el pasado viernes y se dio a conocer al rival de Sport Boys en la primera fecha. El elenco de Guillermo Sanguinetti se enfrentará a Alianza Atlético de Sullana en condición de local. Eso sí, aún no se ha confirmado el día, hora y escenario del cotejo.

