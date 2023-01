Usuarios elogian figura de Magaly Medina en bikini en TikTok: “Siempre regia”

Usuarios elogian figura en bikini de Magaly Medina en TikTok.

Magaly Medina se encuentra disfrutando de sus vacaciones al lado de su esposo Alfredo Zambrano en Miami, luego de tomarse unos días de descanso de la conducción y dirección de su programa ‘Magaly TV: La Firme’ que se transmite por la señal de ATV.

La comunicadora compartió Navidad con sus padres e hijo en Lima, pero Año Nuevo decidió pasarlo en las playas de Florida. De acuerdo a sus redes sociales, recibió el 1 de enero del 2023 al lado de su amiga María Pía Copello y su familia en un yate.

Pero un video que está circulando en TikTok llamó la atención, ya que una seguidora de la ‘Reina de Ampay’ la grabó cuando Magaly Medina salía del mar luciendo un pequeño bikini. Los usuarios no dudaron en elogiar su figura a sus 59 años, calificándola de ‘regia’, ‘guapa’, ‘bella’, entre otros.

“Qué guapa”, “Para su edad está super”, “Para cualquier edad, ella está divina”, “Magaly, siempre regia, todo esfuerzo tiene su recompensa”, “Tiene uno de los mejores cuerpos de la TV, más a esa edad”, fueron algunos de los comentarios en la red social china.

Magaly Medina aceptó invitación de Verónica Linares

La entrevista de Verónica Linares a Gisela Valcárcel logró la reacción de Magaly Medina. En la última edición del 2022 de programa de Youtube ‘La Linares’, la periodista presentó a reina de la TV, quien no dudó en esclarecerle algunos mitos que se tejen sobre ella.

Durante la conversación, Verónica Linares no dudó en decirle que también le gustaría entrevistar a Magaly Medina, logrando que la rubia tenga una peculiar respuesta. “Tienes que aprender a escoger, Linares”, indicó la conductora de ‘El Gran Show’.

Estas palabras lograron la reacción de la periodista de ATV, quien no dudó en aceptar la invitación de la experimentada periodista y respondió furiosa a Valcárcel.

“Cuando quieras, Verónica Linares. Me importa tres pepinos, lo que la cantinflas opine”, escribió Magaly Medina en su historia de Instagram.

Verónica Linares desea que encuentro sea muy pronto

Por su lado, la conductora de noticias respondió a Infobae sobre la repuesta de Magaly Medina y dijo que sentía muy alegre de poder conversar con ella y señaló que espera que ese encuentro se lleve a cabo muy pronto.

“A mí me encanta conversar y escuchar a la gente, a través de sus historias y las cosas que cuenta, uno va conociendo a ese personaje. Descubrir qué hay detrás de lo que vemos en televisión o un escenario, es importante. Yo feliz de poder entrevistarla”, indicó a este medio.

“Magaly es un super personaje de nuestro país. Como le decía a Gisela Valcárcel, ella lo es, y Magaly como no, por su puesto, de todas maneras. Generan muchos sentimientos, conocer más de ellas qué periodista no quisiera. Ojalá que la entrevista se concrete pronto”, acotó Verónica Linares, quien aseguró que no dudará en hacerle las preguntas que le encargó Gisela Valcárcel.

Verónica recibió esta respuesta de Magaly Medina durante sus vacaciones con su familia. La conductora regresará a ‘América Noticias’ el 9 de enero. Sin embargo, resaltó que ‘La Linares’ nunca se detiene, ella continúa con las grabaciones de su espacio de YouTube.

