Jorge Montoya considera que “el periodo parlamentario debe terminar el 2026″ y no apoya elecciones en 2024

El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, se mostró en desacuerdo de un adelanto de elecciones generales para el 2024, tal como los dispones un dictamen en el Congreso que deberá ser ratificado una nueva legislatura, y dijo que los parlamentarios deberían mantenerse en su cargo hasta el 2026, de acuerdo al mandato judicial.

“Respecto a las elecciones del 2024, particularmente no estoy de acuerdo y he votado en contra; considero que el periodo debe terminar en el año 2026 como es el mandato constitucional. No hay argumento válido para adelantar elecciones”, manifestó el legislador, como recoge el diario Correo.

“A mí no me importa que la calle me critique cuando sé que tengo la razón y tengo que enseñarle”, agregó.

Además, indicó que en muy poco tiempo es imposible realizar reformas políticas y que la población vive engañada, ya que “no se va a solucionar nada”. “En este caso el grito ha sido de Pedro Castillo y sus seguidores (por el adelanto de elecciones)”, refirió.

El texto de reforma aprobado será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria.

Elecciones en 2024

El pasado 20 de diciembre, el pleno del Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio, presentado por el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Hernando Guerra García, que plantea el adelanto de elecciones generales para abril del 2024. La iniciativa obtuvo 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención.

El proyecto de reforma constitucional establece que la presidenta de la República, actualmente en funciones, convoca a elecciones generales, las que se llevarán a cabo en abril del 2024, y concluirá su mandato el 28 de julio del 2024.

Además, se señala que los congresistas de la República y representantes ante el Parlamento Andino elegidos en las elecciones generales del 2021, culminan su representación el 26 de julio de 2024.

El presidente del Parlamento, José Williams, precisó que el texto de reforma aprobado será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria en atención al número de votos alcanzado.

Critica a quienes se oponen a ‘Marcha por la paz’

Por otro lado, Jorge Montoya, consideró que la Policía Nacional del Perú está en todo el derecho de invitar a la ciudadanía a participar de la movilización denominado ‘La marcha por la paz’ la cual fue suspendida por la institución para evitar “malos entendidos” en medio de un contexto de crisis sociopolítica.

El congresista llegó a calificar de “pilares fundamentales del Estado” a las Fuerzas Armadas y la PNP y advirtió que “los que intenten oponerse o manifestarse en contra de la marcha por la paz se les considerará cómplices de la violencia”. Además, cuestionó los señalamientos de quienes aseguraban que la Policía no tiene facultades para realizar la convocatoria del evento que se realizaría el 3 de enero.

“Si recordamos, así empezó a introducirse el comunismo en el aparato estatal, intentando asustar con que las FF. AA. y PNP son entes mudos, ciegos, sordos y mancos que solo sirven para dar seguridad. Ellos son sinónimo de paz en cualquiera de sus formas”, indicó para luego mencionar que el evento no llevaría detrás ningún tipo de tinte político.

El lunes el ministro del Interior, Víctor Rojas, confirmó la cancelación de la denominada ‘Gran marcha por la paz’.

“Nuestra intención fue llegar no con un tinte político, jamás una marcha por la paz va a ser con tinte político. Que le den la interpretación algunos juristas, están en su libre derecho de hacerlo, pero, por favor, no malinterpreten que el pedir marchar por la paz sea algo para enfrentarnos. Se ha suspendido en aras de seguir manteniendo la paz”, manifestó.

