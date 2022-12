¿Por qué las elecciones generales serán recién en abril de 2024?

Alberto Otárola explica por qué las elecciones se realizarán en abril de 2024 | RPP TV

La presidenta Dina Boluarte anunció el lunes que presentará al Ejecutivo un proyecto de ley para trabajar con el Congreso de la República en el adelanto de elecciones para abril de 2024. Sin embargo, las manifestaciones se radicalizaron en varios regiones del Perú donde hay hasta el momento siete muertos.

El ministro de Defensa, Alberto Otárola, explicó por qué no se pueden hacer las elecciones generales en tan corto tiempo.

“Se tiene que cumplir con una serie de requisitos electorales, pero lo fundamental es que se debe hacer una amplia reforma política porque no va a ser posible no llegar a unas nuevas elecciones si no resolvemos algunos nudos en nuestra sistema política y que podrían explicar parte de esta crisis política”, dijo el titular de Defensa en RPP Noticias.

Otárola comentó que se está trabajando para que el Congreso agende en su calendario el proyecto de adelanto de elecciones.

“Nosotros estamos trabajando en preparar este proyecto de adelanto de las elecciones. Hacemos un llamado cordial al Congreso de la República para que agende, y con la premura que el país necesita, dentro de los cauces constitucionales de este cronograma. También estamos trabajando arduamente en el control del orden interno. Pese a que hemos juramentado hace unos días, esto no va a pasar impedimento para que trabajemos sin ningún tipo de problemas o condicionamientos en el control interno del país”, agregó.

El presidente del Parlamento, José Williams, comentó en la reunión de la Junta de Portavoces del último domingo 11 de diciembre que se acordó que este miércoles 14 de diciembre se reunirá el Consejo Directivo para debatir en la agenda del Pleno el proyecto de reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones.

Dina Boluarte debe afrontar la crisis política. (Flickr Presidencia)

¿Quién convoca a elecciones generales en el Perú?

De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 80 señala que “corresponde al Presidente de la República iniciar el proceso electoral convocando a Elecciones, mediante Decreto Supremo, a excepción de lo dispuesto en la Ley de Participación y Control Ciudadanos”

Esta convocatoria “se hace con anticipación no menor de 120 (ciento veinte) días naturales y no mayor de 150 (ciento cincuenta)”.

Ley de adelanto de elecciones

Dina Boluarte dio un mensaje a la Nación en el que indicó que en los próximos días enviará al Congreso un proyectos de adelanto de elecciones para abril de 2024.

Este documento, según manifestó, tendrá varias reformas constitucionales para evitar que el país siga viviendo en la incertidumbre y de una crisis que se agrava con el paso de los años.

¿Qué quiere decir adelanto de elecciones?

El presidente del Congreso de la República, José Williams, dijo que el adelanto de elecciones “es una posibilidad que se debe considerar”, pero debe haber una serie de consideraciones y reformas.

“Las reformas que se deben hacer antes de unas elecciones son de carácter constitucional y electoral. Por ejemplo, está la bicameralidad, un concepto muy importante porque hay una cámara más analítica; la renovación por tercios o por mitades; el voto de confianza a un nuevo Gabinete, pensamos muchos congresistas que no debería estar; y el voto voluntario, que es algo que se tiene que analizar. Y en las reformas electorales, necesitamos partidos políticos con mejor representatividad, que elijan mejor a sus representantes”, dijo en una entrevista con El Comercio.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en el Perú?

En las últimas elecciones presidenciales de 2021, la primera vuelta para elegir a presidente de la República, dos vicepresidentes, 130 congresistas y 5 parlamentarios para el periodo 2021-2026 fue el 11 de abril de 2021.

