Fernando Pacheco y una necesidad peculiar en su carrera: “Buscaba un técnico que me abrace”

El pasado 26 de diciembre se anunció el retorno del delantero Fernando Pacheco al fútbol peruano tras incorporarse a Deportivo Municipal en calidad de préstamo desde Sporting Cristal y tras un breve paso por el FC Emmen de Países Bajos buscará reencontrarse con su mejor nivel. El jugador confía que en la ‘academia’ y bajo la dirección técnica de Ángel Comizzo logrará la regularidad.

El deportista de 23 años asegura que firmar por los ‘ediles’ ha sido la decisión correcta para su carrera y que si bien su paso por el fútbol neerlandés no fue el óptimo, lo considera como una etapa más de aprendizaje.

“Deseaba encontrar un espacio donde pueda consolidarme, sentirme en confianza. Siento que he tomado una decisión perfecta, ya que encontré un lugar donde me siento bien. Siento tranquilidad futbolística y emocional. He podido reencontrarme con excompañeros, quienes son amigos en el fútbol. Estoy contento y agradecido por la oportunidad que me está dando Deportivo Municipal”, declaró en entrevista con Depor.

“(Emmen) Fue una buena experiencia. Los trabajos eran más tácticos, más físicos. Estoy agradecido con el club y el comando técnico por la oportunidad, pero sentía que necesitaba más que eso, así que tomé la decisión que todos saben al venir nuevamente al fútbol peruano”.

Relación con Ángel Comizzo

El director técnico Ángel Comizzo comandará a Deportivo Municipal en la temporada 2023 y ‘Mpache’ solo tuvo palabras de elogio para el exentrenador de la ‘U’ y Universidad César Vallejo, no solo por referencias de amigos suyos que fueron dirigidos por el ‘Indio’, sino por esta semana que viene trabajando bajo sus órdenes.

“Como jugador buscaba un técnico, un comando técnico que me abrace y en Municipal encontré lo que buscaba hace bastante tiempo. He conversado con el comando técnico y todo bastante bien. Se ha formado un grupo muy interesante, y trabajamos para hacerlo más fuerte, somos una familia”.

“El tema de la disciplina es lo que siempre nos habla. No solo lo futbolístico, sino también lo personal, la casa, la familia. Es un técnico que se preocupa mucho por lo personal. Además, algunos compañeros y amigos en el fútbol que lo tuvieron como técnico me hablaron cosas positivas de él”, agregó.

El canterano de los ‘rimenses’ se mostró contento de reencontrarse con excompañeros como Jair Céspedes, a quien consideró una persona “fundamental” en sus inicios, así como Kevin Peña y Carlos Solís, con los que compartió en reserva.

Fernando Pacheco y la selección

Fernando Pacheco ya sabe lo que es defender la camiseta de la selección peruana en todas las categorías inferiores y ahora apunta a hacer su debut en la mayor bajo la conducción de Juan Reynoso.

“Es uno de los objetivos que uno quiere, reencontrarme con muchos compañeros míos en la selección, es una de las cosas que están planeadas en el 2023. Quiero ir paso a paso, voy trabajar también para eso”.

El ex Fluminense y Juventude no descartó celebrar un gol ante la institución que lo formó, pero asegura que siempre mostrará respeto por esos colores. “Siempre estaré agradecido con el club, los compañeros y la hinchada, pero ahora me debo a Deportivo Municipal. Si tengo que marcar un gol lo haré, pero siempre con respeto”.

