Rafael López Aliaga expuso plan de gobierno: “Mi propósito es que Lima sea una potencia mundial”

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y excandidato presidencial.

Esta mañana, el líder de Renovación Popular presentó su plan de gobierno denominado “Lima Potencia Mundial” para las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Según anunció el político, su objetivo principal es convertir a la región Lima en una “potencia mundial”. También refirió que sus propuestas giran en torno a la lucha contra la corrupción y hambre cero.

Durante la conferencia de prensa desarrollada en Jesús María, Rafael López Aliaga se mostró preocupado por el futuro de Lima y aseguró que pretende convertirla en un modelo para el resto del país. “Mi propósito es que Lima sea una potencia mundial y que luego el Perú aprenda el trabajo hecho con nosotros”, expresó el empresario.

Según el hotelero, el país cuenta con las condiciones para ser potencia mundial. Sin embargo, echó la culpa a sus malos gobernantes. El excandidato presencial señaló que los principales problemas de Lima son la corrupción y funcionarios “ineficientes”. “Potencia mundial hemos debido ser hace tiempo hace tiempo, pero por temas como corrupción, gente ineficiente, gente sin pantalones, Lima y el Perú está como está”, precisó.

El político enfatizó que su plan de gobierno está basado en la lucha contra la inseguridad ciudadana, aunque no lo considere su competencia. “El primer gran tema es la inseguridad ciudadana la delincuencia, que no es competencia municipal estrictamente, pero no podemos quedarnos ciegos ante la realidad donde tenemos”, dijo.

Asimismo, el conservador manifestó su deseo de acudir a estrategias tecnológicas para solucionar los principales problemas que aquejan a la ciudad. El fundador de Peruval Corp precisó que busca implementar los “mecanismos tecnológicos” que tienen los países de primer mundo en Perú.

También expuso su intención de mantener conectada mediante centros de monitoreos a Lima, como una forma de combatir la delincuencia. “Tener toda la ciudad con cámaras interconectadas como centro de monitoreo. Un software de monitoreo”, describió.

Además, hizo énfasis en la autoprotección de los vecinos. López Aliaga recalcó que cada persona tiene derecho a cuidarse y emplear los recursos necesarios para cumplir con tal objetivo.

“ES UNA FALTA DE RESPETO ESTAR COBRANDO CUPOS”

El miembro de Renovación Popular hizo referencia a la bancada de Podemos Perú, que se encuentra implicada en un supuesto cobro de cupos de parte de un candidato a la alcaldía de San Juan de Miraflores. “[Aquí] Se tiene gente decente que no cobra cupos por ser una parte de un de un movimiento político. Es una falta de respeto al país estar cobrando cupos. Ya ustedes saben aquí me refiero”, mencionó.

Una reciente edición de un programa dominical reveló el supuesto cobro de cupos que coordinó Roger Parra Taboada. Según informó el medio, el aspirante habría pedido hasta 70 mil soles para integrar la lista de regidores del referido distrito. En este caso también está implicado el congresista y líder del partido José Luna Gálvez.

De acuerdo a “Punto Final”, de Latina, Roger Parra prometió a Harold Inga y a su madre, Juana Pichigua, incorporarlos en la lista de candidatos a regidores tras haber entregado la suma de hasta 70 mil soles para postular. “A mí me interesa la liquidez”, se oye decir al político.

El informe también reveló que el costo de cada puesto cambiaba según el número a escoger. En la lista de candidatos a regidores se otorgó más de 100 mil soles, mientras que el postulante a regidor con el número 2 ascendí a un precio de 50 mil soles.

