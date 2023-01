Carlos Bruce exigirá el aislamiento sonoro a los locales nocturnos de Surco. (ATV Noticias)

Los alcaldes elegidos mediante voto popular en octubre del 2022, iniciaron su primer día de gestión el 1 de enero del 2023. Carlos Bruce Montes de Oca, nuevo alcalde del distrito de Santiago de Surco, no dudó en pronunciarse respecto a los eventos que se realizan en su distrito y cuáles serán las estrictas medidas que tomará para evitar accidentes y malestar en la población de su jurisdicción.

Dejó en claro que el monto que el municipio percibe por el alquiler de un espacio es de S/700.00 y que genera un gasto adicional al enviar serenos, motorizados y ambulancias.

Las nuevas medidas que regirán en Surco

Sobre los conciertos que se realizan dentro de Surco, Carlos Bruce, dijo en declaraciones para ATV Noticias que durante su gestión no permitirá que se den eventos con poca seguridad.

Carlos Bruce ha sido congresista y ministro de Vivienda.

“Si no son instalaciones isonorizadas, es decir, que sean cubiertas con materiales insonoros. Si no hay un control estricto del aforo para que no vendan más de la capacidad que tienen sus locales, (entonces) esos conciertos nunca más van a ser realizados en Surco”, declaró el alcalde, quien portaba un casco blanco durante la entrevista.

Aconsejó a la población a no comprar entradas mientras que no se emita una autorización oficial porque los conciertos pueden ser cancelados.

Otra de las medidas que exigirá es un sistema de evacuación de las personas que se encuentran dentro de las instalaciones de cada evento.

“Nosotros no queremos otra Utopía y, por lo tanto, es nuestra obligación preservar la vida humana y la de nuestros jóvenes”, añadió.

Carlos Bruce exigirá el aislamiento sonoro a los locales nocturnos de Surco. (ATV Noticias)

Recordemos que, durante los últimos meses del 2022, varias personas hicieron denuncias públicas donde se evidenciaba el aforo saturado de eventos realizados en espacios del Jockey Plaza. El caso más conocido fue el de Arena Perú, que terminó en la cancelación del local y del segundo concierto de Juan Luis Guerra en Lima.

“Será necesario que cuenten también con medidas de aislamiento sonoro para no perjudicar la tranquilidad del resto de vecinos”, agregó el alcalde.

Te puede interesar Alcalde de SMP: “Hemos recibido una gestión Municipal con una deuda aproximada de 500 millones de soles”

Carlos Bruce, exministro y excongresista. Foto: Andina.

No más grúas en Surco

El también exministro de Vivienda, anunció que las grúas en el distrito que dirige desde el 1 de enero desaparecerán por las diversas quejas de los surcanos en cuanto al trabajo que realizan y el trato que tienen hacia los vecinos.

“El sistema de grúas en Surco no va a continuar más. Esto es un abuso y se ha llegado al extremo de prepotencia y violencia, igual que los fiscalizadores […] Nosotros vamos a multar a las personas que se estacionen mal, pero no hay derecho a quitar los carros y llevarlos a lugares inseguros”, explicó el excongresista.

Dicha medida se tomará en base a las denuncias realizadas por los vecinos, quienes en cierto momento mencionaron que las grúas tomaban los carros que estaban estacionados en lugares permitidos.

Serenos agreden a mujer en Surco. (Composición)

¿Qué sucederá con las personas que apelaron las multas? Según Bruce dejó en claro se les brindará toda la ayuda posible y que el servicio de grúas continuará, pero con otras actividades, tales como la de auxilio mecánico.

“Vamos a poner en zonas estratégicas de Surco ambulancias, grúas y carros de rescate para que el vecino pueda llamar por teléfono y ante cualquier emergencia estos vehículos no estén a más de 10 minutos”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO