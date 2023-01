Suu Rabanal le dice adiós a Son Tentación y anuncia que se lanzará como solista

Suu Rabanal le dice adiós a Son Tentación. (Instagram)

Suu Rabanal sorprendió a sus seguidores el último día del 2022, al anunciar a través de sus redes sociales que le dice adiós a la agrupación de salsa que la albergó durante 10 años, Son Tentación. La artista peruana se mostró muy sentida por esta decisión, pero comentó que es por su crecimiento personal

En el inicio de su comunicado, dio la noticia y aseguró que fue complicado dar este paso al costado, pero agradece todo lo que ha aprendido en este camino musical que le ha dado tantas alegrías en el escenario.

“Queridos amigos, seguidores y público en general. Quiero contarles con mucha nostalgia que embarga mi corazón que después de 10 largos y hermosos años en la agrupación femenina número 1 del Perú mi camino terminó. Fue y será una de las decisiones más difíciles que pude tomar, ya que mi camino fue increíble aquí, cosas difíciles, pero siempre obteniendo el mejor aprendizaje”, señala en la primera parte.

Comunicado de Suu Rabanal. (Instagram)

Por otro lado, tuvo palabras de agradecimiento para la líder de Son Tentación, Paula Arias, por la oportunidad que le dio y confesó que ambas han vivido momentos complicados en estos últimos días tras saber que se iría del grupo.

“Quiero agradecer a la dueña de la agrupación y amiga Paula Arias, quien me brindó la oportunidad de pertenecer a su maravillosa agrupación. No ha sido fácil para ninguna en estas últimas semanas. Llevo cada momento en mi corazón, no me alcanzaría este comunicado para decirles cómo es que me siento. Muchos sentimientos encontrados porque es una decisión difícil”, agregó.

Además, aseguró que se va bien del equipo, pues sabe que lo hace para seguir creciendo profesionalmente por lo que ahora iniciara su propia carrera como solista. “Mi retiro de Son Tentación es por mi crecimiento profesional, porque llegó el momento de abrirme camino como solista, es una carrera difícil, nada es fácil, pero soy totalmente una mujer de retos y estoy dispuesta a luchar por mis metas, trabajando duro y con mucho corazón”, expresó Rabanal.

Finalmente, se dirigió a sus seguidores, a quienes les pidió continuar apoyándola escuchando su música y anunció que pronto tendrán noticias de ella. “Les agradezco por tanto amor y tanto apoyo. Deseo de todo corazón seguir contando con toda su linda y positiva energía. Me despido totalmente agradecida con mi familia musical y con Paula Arias por tan importante oportunidad que me brindó. Esperen novedades muy prontito. Gracias Paula Arias. Gracias Son Tentación”, finaliza su escrito.

