Gino Pesaressi recibió el Año Nuevo al lado de su novia Andrea Aguirre

Gino Pesaressi se encuentra más ilusionado que nunca. El bailarín decidió darse una nueva oportunidad en el amor luego de terminar su relación con Mariana Vértiz, madre de su hija, con quien se mantuvo estable por varios años.

Tras acabar esta relación, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ no se dejó ver con ninguna pareja, sin embargo, durante su participación en ‘El Gran Show’ iniciaron los rumores de que habría iniciado un romance con su bailarina Alexandra Clavijo, pues ambos se dieron un apasionado beso al final de uno de sus bailes.

Pero, el artista salió a aclarar que ella no era la mujer que le había robado el corazón, pero prefirió mantener su identidad en reserva. Sin embargo, luego fue puesto al descubierto en una de sus asistencias a ‘América Hoy’.

Ahora, Gino Pesaressi se encuentra en una nueva etapa de su vida y para recibir este nuevo año decidió hacerlo al lado de su pareja, Andrea Aguirre. Ambos eligieron la playa como destino para despedir el 2022 y se lucieron juntos en las redes sociales, tal como lo dejó ver la actriz en su cuenta de Instagram.

Gino Pesaressi se lució con su novia. (Instagram)

En sus historias publicadas la tarde del 31 de diciembre del 2022, se ve a ambos disfrutando del mar y para inmortalizar este momento se tomaron una fotografía juntos que compartieron en la red social. Además, salieron a almorzar comida marina aprovechando la locación.

Pero, para la noche se fueron a una fiesta en la misma playa donde, a ritmo de música variada, le dieron el adiós al 2022 e iniciaron juntos este nuevo año 2023 en el que esperan estar juntos por mucho tiempo.

Gino Pesaressi aseguró que fue difícil de enamorar

Durante sus últimas participaciones en ‘El Gran Show’, Gino Pesaressi se refirió a su reciente relación, pues ya se venía especulando que estaba enamorado. Ante ello, el artista comentó que sí había iniciado un nuevo romance por lo que estaba muy feliz de cerrar el año de esta forma.

“Soy una persona difícil de enamorar, y más después de algunas experiencias, uno se vuelve más selectivo con lo que quiere, y pensé este año cerrarlo como los otros, pero el destino no lo quiso así, estoy en una etapa muy bonita, súper tranquilo y feliz”, comentó.

En ese momento se desconocía que se tratara de la actriz Andrea Aguirre, por lo que señaló que la joven no era del medio, pero que era bastante probable que pronto se supiera su identidad. “Recién la he conocido, ella no es del medio, así que está bien difícil que la conozcan, no le gusta lo mediático, pero definitivamente, tarde o temprano, va a ser parte de este mundo porque es mi mundo”, sentenció.

