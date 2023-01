Rosángela Espinoza se lució en lujosa fiesta en Dubai donde celebró la llegada del 2023

Rosángela Espinoza se lució en lujosa fiesta en Dubai donde recibió el 2023 | Instagram

Rosángela Espinoza sorprendió en el 2022 al viajar a Qatar para disfrutar de la b. La joven aseguró que invirtió casi todos sus ahorros para lograr este sueño que tenía en mente, pues compartió en sus redes sociales sus asistencias a los estadios a varios encuentros, además del hotel de lujo donde se hospedó.

Pero, ese no fue su último viaje del año, pues para recibir este nuevo año, no tuvo mejor idea que viajar a Dubai, uno de los destinos más costosos del mundo. Allí, la popular ‘Chica Selfie’ se mostró en una costosa fiesta en un hotel de lujo y no dudó compartirlo en sus redes sociales.

“Cada vez soy más exquisita. La que puede, puede”, señaló en una de sus historias de Instagram. Allí, comenta que al estar sola en este destino, más de un galán se ha acercado a ella, pero prefirió mantener distancia y continuar sola.

Rosángela Espinoza celebró Año Nuevo en fiesta en Dubai. (Instagram)

Por otro lado, respondió algunas preguntas de sus seguidores. Uno de ellos le preguntó cuanto era el presupuesto que se necesita para disfrutar de un viaje como ese y no dudó en detallar todo lo que gastó en este destino.

“Todo depende de tu comodidad. En mi caso estoy en un hotel 5 estrellas y al final decidí quedarme aquí en la fiesta porque estar afuera tenía que estar a las 3 o 4 de la tarde en el mall, esperar hasta las 12 que me parecía un poquito incómodo”, comentó al inicio.

Tras ello, Rosángela Espinoza reveló que existen diversas opciones, pero los precios pueden ser un poco elevados. “La otra opción es ir a uno de los restaurantes cerca que la entrada estaba como 4mil o 5 mil dólares, hasta más. Así que me quedé en el hotel que está en el centro que también tiene una buena vista y pagué para estar aquí en esta fiesta”, explicó en un video.

Rosángela Espinoza celebró año nuevo en Dubai. (Instagram)

En el mismo clip, escribió un mensaje en el que especificó el precio que pagó por ingresar al evento. “Depende de tu comodidad, esta fiesta la entrada me costó $400 y hay otra que se paga más por la vista. Igual entré a esa zona”, finalizó.

Rosángela se defendió de las especulaciones

Cuando la modelo viajó a Qatar, diversos usuarios en redes sociales cuestionaron cómo es que lo pudo lograr, pues se sabía que los precios para este destino estaban sumamente elevados. Incluso, Magaly Medina dejó entrever que Rosángela no habría llegado a Qatar por sus propios medios. Ante ello, la chica reality se defendió y aseguró que es producto de su trabajo.

“Perdí a mi padre, apenas tenía 13 años y no fue fácil para mí y para mi familia y menos para mi madre. Es por eso que mi madre es mi mejor motor. Empecé a trabajar, apenas terminé el colegio a los 16 años y desde ahí no paro. Continuó esforzándome cada día para cumplir mis sueños”, escribió en su cuenta de Instagram.

Rosángela Espinoza confiesa que desde muy pequeña trabaja para conseguir sus metas. Instagram

