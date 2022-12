Gino Pesaressi fue captado besando a una misteriosa mujer en una discoteca miraflorina

Gino Pesaressi es captado besando a una chica en discoteca. ATV/ 'Magaly TV:La Firme'.

Gino Pesaressi fue grabado besando a una misteriosa mujer en una discoteca en Miraflores por las cámaras de ‘Magaly TV: La firme’ en la madrugada del jueves 15 de diciembre.

Según las imágenes que difundió el programa de ATV, el modelo estaba celebrando su cumpleaños en un conocido local y aprovechó la oportunidad de compartir su día con la mujer con la que se encontraría saliendo.

Así como lo había anunciado para los programas de América TV, el bailarín y actor se encuentra en una relación con una mujer que no tendría que ver con el medio de farándula peruana.

En el informe de Magaly Medina no se pudo identificar a la mujer que besó a Gino, pero dejaron entrever que podría tratarse de su bailarina Alexandra Clavijo, con quien participó en el reality de baile de Gisela Valcárcel.

No obstante, Gino negó dicho romance en el magazine ‘América Hoy’ de Ethel Pozo, pues dijo que se encontraba saliendo con alguien, pero no se trataba de la coreógrafa Alexandra.

“Si la gente está hablando de que estamos chapando, mejor darles motivos”, dijo Pesaressi en modo de broma con respecto a los rumores de su posible amorío, para luego aclarar que está conociendo a otra persona. “Yo estoy saliendo con alguien, pero no es ella. No (se molestó por el beso) entiende que es trabajo”, explicó en el programa donde fue invitado el lunes 12 de diciembre.

Gino Pesaressi aclara que no está saliendo con su bailarina de El Gran Show. América Hoy.

Romance con Mariana Vértiz

Como se recuerda, Gino tuvo una relación sentimental con Mariana Vértiz, hermana de Natalie Vértiz y producto de su amor tienen a una pequeña de seis años. Luego de una larga relación decidieron terminar y a Gino no se le volvió a ver con nadie más, por el contrario, Mariana retomó su vida sentimental e inició una relación con un empresario con quien se comprometió; sin embargo, luego de dos años se separaron.

Mariana Vértiz llamo la atención de sus seguidores porque luego de culminar su relación con este empresario estaría un poco afectada porque se grabó llorando para sus cuentas de redes sociales.

Por otro lado, la relación de padres entre Mariana y Gino siempre ha sido cordial, madura y no han sido envueltos en diferencias ni problemas, por eso también se corrió el rumor que podrían retomar su romance.

La madre de la hija de Gino siempre lo ha saludado por su cumpleaños, por el ‘Día del Padre’ y hasta por haber ganado la copa de ‘El Gran Show’. No obstante, las nuevas imágenes donde registran al ex conductor de ‘En Boca de Todos’ descartaría, dicha reconciliación.

Te puede interesar: Gino Pesaressi niega romance con su bailarina de ‘El Gran Show’: “Salgo con alguien que no es ella”

Gino Pesaressi asegura que manejará mejor sus emociones.

Gino no descarta planes de matrimonio y desea tener más hijos

Mientras participaba en el reality de baile de América TV, Gino Pesaressi decidió revelar que se encuentra nuevamente enamorado. El participante comentó que se ha dado una nueva oportunidad en el amor y aseguró que no lo imaginó, pero está muy feliz de lo que viene viviendo.

“Soy una persona difícil de enamorar, y más después de algunas experiencias, uno se vuelve más selectivo con lo que quiere, y pensé este año cerrarlo como los otros, pero el destino no lo quiso así, estoy en una etapa muy bonita, súper tranquilo y feliz”, señaló al inicio.

Tras ello, confesó que su pareja es una persona a la que recientemente ha conocido, pero adelantó que no es mediática, por lo que será un poco complicado que se pueda conocer de quién se trata.

“Recién la he conocido, ella no es del medio, así que está bien difícil que la conozcan, no le gusta lo mediático, pero definitivamente, tarde o temprano, va a ser parte de este mundo porque es mi mundo”, agregó.

Te puede interesar: Gino Pesaressi ganó ‘El Gran Show’: una eliminación inesperada, un romántico beso y más baile en la última gala

Por otro lado, Pesaressi se refirió que el matrimonio no es algo que anhele, pero si su pareja lo desea, no tendría ningún problema en complacerla. Incluso, reveló que le gustaría tener más hijos, entre los que se encuentra un varón.

“El matrimonio, no tanto (me gustaría), pero creo que es una ceremonia muy bonita y es algo que complementa mucho lo que una chica quiere, y si es que es un sueño para ella, sería parte de eso. También, siempre he planeado tener 3 hijos, o tener por lo menos una parejita, mi hija sabe que siempre he querido buscarle un hermanito, sería ideal un varoncito”, expresó.

Gino Pesaressi es el ganador de El Gran Show. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO

Gino Pesaressi besó a su bailarina durante la final de ‘El Gran Show’ y dejó sorprendidos a todos