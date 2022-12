¿Quién es Alexandra Clavijo, la bailarina que es vinculada sentimentalmente con Gino Pesaressi?

Alexandra Clavijo, la bailarina que ganó la copa con Gino Pesaressi.

Gino Pesaressi se llevó este sábado 10 de diciembre la ansiada copa de ‘El Gran Show’. De la mano de su bailarina Alexandra Clavijo, el actor se consagró como el último ganador de la gala. La pareja ha demostrado tener gran química, tanto es así que ha sido vinculada sentimentalmente.

La bailarina profesional ha acaparado algunas portadas tras ser involucrada con Gino Pesaressi. Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto o le ha dado mayo importancia a estos rumores. Incluso, no dudaron en realizar su última presentación con un cierre de infarto, un efusivo beso en la boda.

Alexandra Clavijo no solo se desarrolla en el baile, sino también el teatro musical, la gimnasia artística y el modelaje. Así se puede ver en su cuenta de Instagram, la cual cuenta con más de 4 mil 300 seguidores.

Te puede interesar: Gino Pesaressi ganó ‘El Gran Show’: Revive la última gala de la competencia de baile

Las especulaciones sobre un romance con Gino Pesaressi iniciaron cuando éste indicó que “estaba creyendo más en el amor”. De inmediato, los usuarios de las redes sociales lanzaron su hipótesis, las cuales señalaban a la bailarina Alexandra Clavijo como la futura dueña del corazón del exguerrero.

En la cuenta de la bailarina se puede ver algunas instantáneas de su paso por ‘El Gran Show’ como parte del staff. Asimismo, se ve su gran amor por los viajes y las tardes de piscina y playa.

Si bien es cierto, Alexandra Clavijo y Gino Pesaressi no han respondido a los rumores, la pareja han dejado claro la gran química hay entre ellos en la pista de baile.

Captura: América Tv.

Gino Pesaressi acepta que se dio una oportunidad en el amor

El actor indicó que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor y está conociendo a alguien especial. No obstante, ha preferido no dar mayores detalles.

Te puede interesar: Gino Pesaressi besó a su bailarina durante la final de ‘El Gran Show’ y dejó sorprendidos a todos

“Recién la he conocido, ella no es del medio, así que está bien difícil que la conozcan, no le gusta lo mediático, pero definitivamente, tarde o temprano, va a ser parte de este mundo porque es mi mundo”, indicó.

“Soy una persona difícil de enamorar, y más después de algunas experiencias, uno se vuelve más selectivo con lo que quiere, y pensé este año cerrarlo como los otros, pero el destino no lo quiso así, estoy en una etapa muy bonita, súper tranquilo y feliz”, acotó.

Respecto al matrimonio, Gino Pesaressi indicó que no lo descarta. Además, reveló que le gustaría tener más hijos.

“El matrimonio, no tanto (me gustaría), pero creo que es una ceremonia muy bonita y es algo que complementa mucho lo que una chica quiere, y si es que es un sueño para ella, sería parte de eso. También, siempre he planeado tener 3 hijos, o tener por lo menos una parejita, mi hija sabe que siempre he querido buscarle un hermanito, sería ideal un varoncito”, dijo.

SEGUIR LEYENDO