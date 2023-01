Cubano en Perú sorprendido con todo lo que venden en un supermercado: “Aquí uno tiene acceso a todo”

Omar llegó en el 2023 al Perú.

En 2019, Omarito Informa decidió escapar de la represión y la falta de oportunidades de su natal Cuba para llegar al Perú y buscar una mejor vida, un cambio positivo. Mediante un video, este influencer decidió hacer comparaciones y reacciones de las diferencias entre ambos países y su mayor sorpresa se dio cuando pisó un supermercado por primera vez. La sorpresa fue tan grande que ha generado miles de comentarios y reacciones.

“Mi primera vez en Perú y en un supermercado” es el título que publicó el pasado 27 de diciembre. El cubano, de nombre Omar, arranca hablando de las situaciones más vergonzosas de su país. “En cuba si te vistes, no comes”, resalta. “Donde no te puedes quejar del mal vivir así tus hijos no tengan zapatos para ir a la escuela... no te quejes, porque serás un mercenario, un pagado por la CIA, un terrorista o un gusano o gusana... bienvenidos a esa Cuba donde el turista tiene más valor que aquél que nació en ese país”.

El cubano también realiza reacciones a platos peruanos.

Además, también revela que Cuba es “la isla del turismo sexual”, haciendo hincapié en que muchas personas salen con turistas por cosas que pueden ser tan sencillas como ropa nueva o de segunda, artículos de higiene, dinero, salidas a restaurantes o por sus hijos. Ahí no queda todo, también habló de algo hasta perturbador, como la forma en la que madres ponen “bandeja de plata” a sus hijas o hijos para que extranjeros tomen ventaja de ellos.

“De ahí vengo yo, y es muy común que alguien de ahí se sorprenda cuando llegue a otro país de este planeta”, resalta el influencer, que asegura que para todos sus compatriotas ir a los “países capitalistas” les puede parecer abrumador por el fuerte cambio.

“Como yo me sorprendí cuando llegué a Perú y cuando pisé por primera vez un supermercado... quizás para ti suene ridículo, pero para mí no... en Cuba no existen supermercados, no existe una economía abierta, por ende, los cubanos no estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas... que entres a un mercado y veas todo abastecido, que si tienes el dinero para llenar tu carrito, lo llenas”, relata.

Pese a sus años, el youtuber confiesa que se muestra impresionado con lo grandes que son los supermercados, que siempre están abastecidos, que se sintió fuera de lugar: “imagínense mi cara, parecía alguien que había viajado a otra dimensión”.

En el mismo video se graba en un supermercado nacional escogiendo algunos productos de las bandejas y menciona que en su país la gente hace largas colas para conseguir alimentos como papa, cebolla, carne. “Lo primero que se le viene a la cabeza a un cubano en un supermercado como este es la familia. Aquí uno tiene acceso a todo y allá uno se está matando en una cola”.

El contenido finaliza con un mensaje directo al corazón para toda su audiencia, que está próxima a llegar a los 10 mil seguidores. “Valora lo que tienes y el país donde naciste. Valóralo”, sentenció Omarito Informa.

El cubano obtuvo la nacionalidad peruana en octubre del 2022.

SEGUIR LEYENDO