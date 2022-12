Sport Huancayo: Joel Pinto quiere jugar hasta los 47 años y superar récord de Germán Carty

El 'Gato' Pinto sumará su treceava temporada en el 'Rojo Matador'. (Sport Huancayo)

Joel Pinto llegó a Sport Huancayo en 2011 y desde entonces no dejó el ‘rojo matador’. Recientemente le renovaron contrato por un año más y jugará su temporada 13 en dicho club ya con 42 años, pero la edad no parece ser un obstáculo para el arquero y apunta a superar a Germán Carty, delantero peruano que compitió profesionalmente hasta los 47.

El guardameta tuvo palabras de agradecimiento para los directivos del elenco huancaíno pues siempre fue tratado de forma impecable y ello se vio traducido en su permanencia por más de una década. La ciudad ‘incontrastable’ es su segundo hogar ya que allí también logró formar su propia familia.

“Me han tratado diez puntos. Hubo oportunidad de trabajar en otros clubes, me ofrecían más plata, pero decidí no moverme de la institución. Acá conocí a mi esposa. Algunos pensarán que es conformismo, pero para mí no lo es. Yo siempre me he esforzado en cada entrenamiento, cada partido, y acá tengo 12 años”, declaró en entrevista con Depor.

El pasado 26 de julio fue titular ante Carlos A. Mannucci y consiguió dos distinciones importantes en dicho cotejo. Se convirtió en el futbolista con más partidos en la historia de Sport Huancayo (235) tras superar al paraguayo Blas López y también logró ser el más longevo en disputar la Liga 1 2022.

Pero eso no es suficiente para el ‘Gato’, pues pretende jugar hasta la edad de 47, tal como lo hizo Germán Carty antes de retirarse en Atlético Minero. “Espero seguir vigente (...) Ahora voy por Germán Carty”, señaló.

Si bien aún piensa vestir de corto por algunas campañas, ya tiene asimilado como será su vida una vez decida colgar los guantes y acabar su carrera como deportista. “Tengo claro que llegará el retiro desde que subí a primera, desde los 20 años. Por eso trasto de disfrutar cada día del momento. Seguiré ligado al fútbol. Estoy estudiando para técnico, pero cunado uno se retira no sabe lo que le depara”.

Sport Huancayo en la Copa Libertadores

Sport Huancayo clasificó a la Copa Libertadores 2023 por segunda vez en su historia, siendo la primera vez el año 2012. En la primera fase enfrentarán a Nacional de Paraguay y en caso logren clasificar a la siguiente instancia deberán medirse ante Sporting Cristal, algo que lamenta Joel Pinto.

“Lo único malo es que si pasamos a Nacional de Paraguay, nos enfrentamos a otro club peruano, y uno morirá. Era mejor que otro club peruano siga avanzando”.

El oriundo de Pisco fue parte del plantel que jugó la Libertadores 2012 pero no tuvo la oportunidad de jugar la eliminatoria contra Arsenal de Sarandí. El argentino Sebastián Cuerdo fue titular en la serie que acabó 4-1 a favor de los argentinos.

Su salida de Alianza Lima

El ‘Gato’ es canterano de Alianza Lima y en 2006 tuvo la oportunidad de regresar a La Victoria tras sus buenas actuaciones en Sport Boys. En dicho año logró ser campeón nacional con los ‘blanquiazules’ y permaneció en tienda ‘íntima’ hasta finales de 2007.

En 2008 le llegó una oferta para sumarse a Universidad César Vallejo y aunque en Alianza buscaron retenerlo, decidió partir a Trujillo, motivado por una decisión familiar. “Decido irme porque no iban a mejorarme el contrato. Además, Vallejo ofrecía a mis hermanos pagarle la beca si es que no ingresaban a la universidad, así que decidí por la familia”.

Asegura que recibió propuesta de los victorianos para regresar cuando atajaba en Inti Gas (2011), pero la rechazó pues había dado su palabra a otra escuadra.

