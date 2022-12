Diego Bertie, la trágica muerte que impactó a todos los peruanos en el 2022. Edición: Carlo Fernández C. /Infobae.

Una de las noticias que dejó impactados a los peruanos fue la muerte de Diego Bertie. El actor de 54 años lucía lleno de vida, con ganas de retomar una de las pasiones que le encantaba: la música, además de continuar con su trabajo en la actuación.

Diego Felipe Bertie Brignardello fue el nombre de pila de uno de los actores más carismáticos y queridos de la televisión nacional. Su gran despegue en la pantalla chica fue cuando formó parte de la exitosa telenovela ‘Natacha’, la misma que marcó un hito por su gran rating convirtiéndose en parte de la historia de los años 90.

Pero, además de ‘Natacha’, el actor participó de producciones como ‘Cosas del Amor’, ‘Rosa de América’, ‘El hombre que debe morir’ y más telenovelas, siendo las más recientes ‘Al Fondo Hay Sitio’ y ‘De vuelta al barrio’. Del mismo modo, su trabajo en el teatro también fue destacado. Pese a lo bien que le iba, el artista tuvo una exitosa carrera musical en los noventa. Este 2022 tenía previsto volver a lucirse en los escenarios sin imaginar que su voz se apagaría.

Fue la mañana del 5 de agosto, que el Perú se paralizó con una triste noticia. Diego Bertie había partido, luego de un lamentable accidente ocurrido en el edificio en el que vivía. Verónica Linares dio la noticia en su programa de América Televisión sin pensar en el remezón que iba a causar. La periodista se quebró y le dedicó unas sentidas palabras: “Nosotros estábamos desde muy temprano manejando esta noticia, por lo importante que ha sido para Federico Salazar, Katia Condos y para América TV, no queríamos apresurarnos. Es un momento muy difícil para nosotros”, expresó tras confirmar el deceso.

Verónica Linares se quiebra al informar la muerte de Diego Bertie | VIDEO: América TV / América Noticias

Fue el comandante de los bomberos, Mario Casaretto, quien informó que había recibido una llamada de emergencia debido a que una persona había caído de un edificio y se encontraba gravemente herido con múltiples fracturas y heridas en la cabeza. Allí, se identificó al artista, quien fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa, pero lamentablemente llegó sin vida.

Luego de conocerse este triste episodio, sus fanáticos acudieron hasta el edificio donde vivía y crearon un pequeño altar que, con el paso de las horas, comenzó a crecer con una gran cantidad de fotos, cartas y flores en su honor.

Seguidores de Diego Bertie realizan vigilia en las afueras de su casa después de confirmar su deceso. (Video: Panamericana)

Artistas se enteraron de la noticia y lamentaron la muerte

Ese viernes, en Twitter se hizo tendencia el término ‘Diego Bertie’ debido a los cientos de mensajes de los famosos peruanos que aprovecharon el momento para despedirse, de alguna u otra forma, de él. Juliana Oxenford, Nicole Pillman, Johanna San Miguel, Renzo Schuller, Mónica Sánchez, Magdyel Ugaz, Carlos Thorton y más escribieron distintas dedicatorias a este exitoso exponente del arte peruano.

Muerte de Diego Bertie /Reacciones en Instagram

Muerte de Diego Bertie /Reacciones en Instagram

Muerte de Diego Bertie /Reacciones en Instagram

Muerte de Diego Bertie /Reacciones en Instagram.

Muerte de Diego Bertie /Reacciones en Instagram

Sin embargo, hubo quienes recibieron esta lamentable noticia en vivo. Ese fue el caso de Efraín Aguilar, el director de teatro se conectó con Exitosa y se mostró muy sorprendido de lo que había pasado. ”No me digas... ¡Ay, Dios! Ya me imagino lo que me vas a decir. Hace máximo un mes, estaba con él y su hija. Me has agarrado frío porque tenía un proyecto con él. Que Dios lo tenga en su gloria. Estábamos en un proyecto para televisión. Contaba con él. Hace unos días estuve con él y su hija en mi oficina”, comentó en vivo.

Efraín Aguilar se entera en vivo de la muerte de Diego Bertie y revela que tenían un proyecto juntos | Video: Exitosa

Erika Villalobos fue otra de las compañeras de escena que se enteró de la muerte de una manera sorpresiva. La actriz se comunicó con el periodista Fernando Díaz, a quien le envió un audio. “No puedo creerlo, porque últimamente había hablado mucho con él. Incluso me había invitado a cantar a uno de sus conciertos, no puedo creerlo”, expresó.

Érika Villalobos lloró al enterarse de la muerte de Diego Bertie. Video: ATV

Paul Martin fue otro de los artistas que quedó consternado con lo sucedido. Y es que, los actores habían coincidido trabajando en la exitosa serie ‘De Vuelta al Barrio’, por lo que se habían visto muy seguido.

“Muy triste. Hemos hecho ‘De Vuelta al Barrio’ 5 años, hemos compartido camerino. Ha sido una convivencia y el Diego de los últimos años fue encantador, con un corazón enorme, muy sensible. Esta noticia me deja en shock absoluto, de verdad, todavía no termino de procesarlo”, expresó el artista.

Paul Martin en shock por muerte de Diego Bertie | RPP Noticias

Tenía conciertos que no se realizaron

A mediados del 2022, Diego Bertie decidió retomar con fuerza su carrera musical. El cantante ya había hecho algunas grabaciones en su casa e incluso comenzó a hacer presentaciones en La Estación de Barranco.

Para agosto, el artista tenía programado presentarse todos los jueves del mes en dicho local, pero esto nunca sucedió. Y es que, el 4 de agosto, un día antes de su muerte, se ausentó debido a que tenía un resfrió que podía ser COVID, pero tras deceso los planes no continuaron.

El show llevaba el nombre de uno de sus más famosos temas llamado ‘Los Buenos Tiempos’. Allí, además de cantar su repertorio, también deleitaba al público con lo mejor del rock de los 80 y 90, además de canciones en tributo a Soda Stereo, Los Prisioneros, Fito Paez y Alejandro Lerner.

Diego Bertie no concluyó con sus presentaciones en la Estación de Barranco (Foto: Instagram)

Su despedida en estricto privado

Luego de anunciarse la muerte de Diego Bertie, el entonces ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció señalando que ponía a disposición de la familia el Gran Teatro Nacional y la sede del Ministerio de Cultura para velar al actor.

“Estamos tratando de comunicarnos con los familiares, pero utilizo los medios de comunicación para decirle a los familiares que tienen el Gran Teatro Nacional en nombre del Gobierno del Perú y por supuesto las instalaciones del Ministerio de Cultura, si así lo consideran pertinente, para que sus restos sean llevados ahí”, señaló Salas.

Ministerio de Cultura ofrece sus sedes para velar a Diego Bertie. (Foto: Twitter)

Pese a ese ofrecimiento, la familia del intérprete de ‘Qué difícil es amar’, decidió despedirse de él de forma estrictamente privada y pidieron a los medios de comunicación respetar este momento.

“Por medio de la presente comunicamos que a solicitud de la familia, la despedida de nuestro querido Diego Bertie se realizará en estricto privado con una ceremonia muy íntima, con su familia directa. Rogamos a los medios de comunicaciones respetar este momento”, expresó el comunicado.

Comunicado de la agencia que representa a Diego Bertie.

Su música y sus redes continuarán activas

Antes de su deceso, Diego Bertie se encontraba trabajando en lo que más le gustaba hacer: la música. El cantante preparaba un disco nuevo, por lo que ya tenía algunas grabaciones e incluso deseaba volver a estar en un escenario junto a Patricio Suárez Vértiz.

Fue entonces que su mánager, Carlos Sánchez de la Puente, confirmó que continuaría trabajando en esta producción hasta que pueda ver la luz como un homenaje póstumo.

“Nosotros, como agencia, vamos a ocuparnos de que disco salga. Hablé con él ayer en la mañana, estaba contento. (...) Era un tipo noble, un ángel en la tierra. Vamos a recordar a Diego como el hombre bueno, alegre, meticuloso en su trabajo y el gran actor que nos ha acompañado en este tiempo”, dijo a los medios de comunicación.

Manager de Diego Bertie aseguró que se continuarán los planes del nuevo disco de Diego Bertia. Video: América

Es así que, el 5 de setiembre, a un mes de su partida, se estrenó el tema ‘¿Qué vas a hacer?’, con videoclip incluido. Este tema fue grabado por Diego Bertie junto a Augusto Madueño y a través de las redes sociales, todos los seguidores pudieron disfrutarlo.

Por otro lado, el equipo de trabajo del artista, anunció a través de sus historias de Instagram que su red social continuaría activa pese a su inesperado deceso. Esta sería una forma de mantenerlo presente, aunque no esté físicamente

“Queremos agradecerles por todas las muestras de cariño hacia Diego. Él era-y seguirá siendo-un corazón gigante, lleno de mucha ilusión, en especial en esta etapa de cumplir su sueño de volver a la música, que era lo que más feliz lo hacía. Él merece que se compartan todos los proyectos que venía preparando y es por eso que esta cuenta se mantendrá activa para difundir estos trabajos que él con tanta ilusión estaba preparando junto con su equipo”, se lee en el comunicado.

Comunicado del equipo de Diego Bertie. (Instagram)

