Carlos Zambrano duramente criticado: “Hacía lo que le daba la gana”, afirmó periodista Flavio Azzaro

Flavio Azzaro afirmó que Carlos Zambrano debió haber salido mucho antes de Boca Juniors.

Carlos Zambrano rescindió contrato con Boca Juniors tras un impasee con el técnico ‘xeneize’ Hugo Ibarra y periodista argentino Flavio Azzaro criticó al defensor peruano. Afirmó que el entrenador ya lo tenía en la mira por su mal rendimiento y otras acciones que no salieron a la luz.

“Lo que pasó este martes fue la gota que hizo que la paciencia de Ibarra caduque. Zambrano tenía permiso para viajar al Perú el 15 de diciembre y no lo hizo. Durante este año hizo en muchas oportunidades lo que le daba la gana. Algo vio Riquelme para creer en un futbolista que ha tenido una performance muy baja. Ibarra llegó a esta conclusión y no hubo más remedio, no hubo más oportunidades para el defensor central peruano”, comentó en su canal de YouTube.

El periodista argentino opinó que la salida del zaguero debió darse mucho antes y reveló que tuvo diversas acciones de indisciplina que Juan Román Riquelme, ídolo y vicepresidente de Boca Juniors, pasó por alto.

“Se dilató, para mi gusto, la salida de Zambrano. Hace rato que ya no tenía que jugar en Boca. Lo sostuvo la convicción que tenía Riquelme de que Zambrano podía darle a Boca algo que no le dio, y que pensaba que era un futbolista de categoría. Muchas veces los entrenadores lo marginaron, lo pusieron en el banco. El vicepresidente lo sostuvo e hizo la vista gorda a faltas al entrenamiento, llegadas tardes y una serie de inconductas”, sentenció.

Periodista argentino dejó en claro que el peruano se sostuvo tanto tiempo en Boca gracias a Juan Román Riquelme.

Flavio Azzaro también contó que Hugo Ibarra tenía la intención de desprenderse de Carlos Zambrano mucho antes, pero que la ausencia de centrales por las lesiones de Marcos Rojo y Nicolás Figal, hicieron que siga contando con él. Además, señaló que su último conflicto con el ‘Negro’ rebalsó la paciencia del propio Riquelme:

Carlos Zambrano estuvo 3 temporadas en Boca Juniors (Twitter).

“Ibarra lo hubiera marginado antes si hubiera tenido otros centrales. No había margen para que Zambrano hubiera jugado con Boca, haciendo todo lo que hizo. Es probable que nunca más tenga la posibilidad de vestir una camiseta con la camiseta de Boca y la desaprovechó. Quizá no se acomodó al fútbol argentino o nunca estuvo preparado, pero algo veía Riquelme, hasta que el propio Riquelme también se ‘hinchó las pelotas’, señaló.

El periodista argentino también reveló que muchos de los jugadores del plantel xeneize no están de acuerdo con las actitudes del ‘León’. “Los compañeros no se lo ‘bancan’ más hace rato. No solamente por aquella vez que se agarró a ‘trompadas’ con Benedetto. Hace varios meses que los jugadores de Boca sienten que Zambrano les falta el respeto, porque no se toma los entrenamientos como se los tiene que tomar”, aseguró.

Zambrano protagonizó una pelea con Benedetto durante el entretiempo de un partido con Racing Club.

Zambrano y la posibilidad de retornar a Alianza Lima

Carlos Zambrano regresó al Perú a pasar Año Nuevo con su familia y con el rumor cada vez más fuerte de su posible fichaje por Alianza Lima. A su arribo a Lima, el defensor dejó abierta la posibilidad de jugar por el club de sus amores:

Desde pequeño tengo el sueño de jugar por Alianza, pero vamos a ver que pasa. Está en mis planes, pero veremos que ocurrirá. Por ahora no hay nada concreto, solamente conversaciones de hace mucho tiempo”, declaró.

