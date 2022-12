Carlos Zambrano se refirió a la chance de jugar en Alianza Lima tras dejar Boca Juniors

Boca Juniors fue la primera experiencia de Carlos Zambrano en Sudamérica (Twitter).

Carlos Zambrano retornó al Perú la noche del viernes 30 de diciembre tras rescindir su contrato con Boca Juniors. El defensor de 33 años se encuentra en condición de jugador libre y podría jugar en Alianza Lima. El futbolista no descartó esa posibilidad.

“En lo personal fue una buena temporada, salimos campeones con el equipo, ahora se cerró una etapa y a mirar para adelante. Siempre se habla y se especula de Alianza Lima y yo siempre dejo la puerta abierta. Desde pequeño tengo el sueño de jugar por Alianza, pero vamos a ver que pasa. Está en mis planes, pero veremos que ocurrirá. Por ahora no hay nada concreto, solamente conversaciones de hace mucho tiempo”, declaró Carlos Zambrano a su arribo al aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú.

El zaguero central aclaró que, pese a su deseo por jugar por Alianza Lima, se tomará unos días para despejarse pasando fiestas con su familia y luego se pondrá a analizar las ofertas.

“Recién terminó algo en mi carrera, simplemente tengo que descansar unos días y después ver que pasa y analizar ofertas tranquilamente. Sinceramente no quiero pensar en eso, quiero disfrutar de la familia, se viene Año Nuevo, pasaron unos días complicados y solo queda ver que pasa en las próximas semanas”, reveló.

El defensor se refirió a su salida de Boca Juniors y posible fichaje por Alianza Lima.

Por último, el ‘Kaiser’ habló sobre su intempestiva separación de Boca Juniors y afirmó que no guarda ningún remordimiento, ya que hizo las cosas bien y no entiende bien cuál fue el motivo para su separación. Además, pidió restar importancia a las afirmaciones de medios argentinos.

“Fue totalmente raro y sinceramente me sorprendió todo lo que pasó, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Al final terminamos en buenos términos, rompimos contrato mutuamente y me voy tranquilo. Siempre fui leal, la prensa de argentina siempre va a hablar, bien o mal. Ellos siempre hablan sin pruebas, pero que se puede esperar, todos saben como se maneja todo esto. Lo positivo y que hay que resaltar es que me voy como campeón”, afirmó.

Un desencuentro con su técnico, Hugo Ibarra, causó la salida de Zambrano de Boca Juniors.

Los números de Carlos Zambrano en Boca Juniors

Carlos Zambrano dejó Boca Juniors tras 3 temporadas en las que disputó 62 partidos y marcó 2 goles. Desde que firmó contrato a inicios de 2020, el peruano luchó por hacerse un puesto como titular, lo cual consiguió en su última campaña, ya que participó de 29 encuentros, una cifra superior a los 18 encuentros en los que participó el 2020 y los 15 del 2021.

Zambrano ganó 5 títulos en 3 años con Boca Juniors (Twitter).

Sus 3 años vistiendo la camiseta azul y oro fueron muy exitosos, ya que consiguió un total de 5 títulos. Estos fueron dos Copas de la Liga (2020-2022), dos ligas argentinas (2020-2022) y la Copa Argentina (2019/2020). Su gran deuda fue la Copa Libertadores, donde quedaron eliminados en semifinales el 2020 y octavos de final el 2021 y 2022.

Fue dirigido por Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, pero quien fue su mayor defensor fue Juan Román Riquelme, ídolo y vicepresidente de Boca. Siempre lo consideró un jugador de jerarquía y lo respaldó cada vez que un sector de la prensa o la hinchada cuestionaba su rendimiento.

