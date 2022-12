Sorpresa en Boca Juniors: Hugo Ibarra no tendrá en cuenta a Carlos Zambrano por un acto de indisciplina

Hugo Ibarra borró a Carlos Zambrano por un acto de indisciplina

Boca Juniors volvió a ser noticia por un tema extradeportivo. Según informaron fuentes vinculadas al club xeneize, Hugo Ibarra no tendrá en cuenta a Carlos Zambrano para la próxima temporada debido a una cuestión disciplinaria. No trascendió el motivo que desencadenó en el enojo del director técnico, que acaba de firmar su contrato por un año más como DT al frente de la institución. “Mientras yo sea el entrenador, Zambrano no juega más”, habría dicho el Negro puertas adentro tras el cruce con el futbolista.

Por lo pronto, el defensor peruano cuenta con vínculo hasta mitad de año próximo, pero podría ejecutar la cláusula de salida este 31 de diciembre. El Xeneize había hecho pública la intención de que el zaguero de 33 años continúe e incluso le enviaron una oferta de renovación por dos años, que ahora podría ser retirada. Por este nuevo incidente con el cuerpo técnico, el futuro del futbolista es realmente incierto.

Habrá que aguardar por las próximas horas para conocer cuáles serán los pasos a seguir por Carlos Zambrano, quien días atrás había estado en el radar de Alianza Lima. El experimentado defensor lleva tres temporadas en el equipo ‘azul y oro’ tras su arribo para la campaña 2019-2020 procedente del Dinamo de Kiev de Ucrania. Celebró campeonatos como la Súperliga Argentina y Copa Argentina en 2019-2020, Copa de la Liga en 2020, Copa de la Liga y Primea División en 2022.

En el último curso, Zambrano jugó 25 partidos en la Liga argentina y cuatro encuentros en la Copa Libertadores. A pesar que vive un amor-odio con los hinchas, contaba con el respaldo de Juan Román Riquelme, vicepresidente del club. Hasta ahora, ya que según dio a conocer el Negro Ibarra a nivel interno, no lo tendría en cuenta para la próxima temporada y el club retiraría la oferta de renovación.

Nicolás Valentini, zaguero central que estuvo a préstamo en Aldosivi, retornó y será tenido en cuenta por el cuerpo técnico encabezado por Hugo Ibarra

Ante este incidente, Nicolás Valentini, central zurdo que estuvo a préstamo en Aldosivi y desarrolló una muy buena temporada pasada, retornó al club y será tenido en cuenta por Hugo Ibarra. El defensor de 21 años será alternativa ante la baja de Zambrano y peleará por un puesto junto con Marcos Rojo (se recupera de una lesión ligamentaria), Nicolás Figal, Facundo Roncaglia y Gabriel Aranda.

Justamente, este jueves se confirmó lo que era una obviedad: la continuidad de Hugo Ibarra como entrenador de Boca Juniors por un año más. El Negro asumió como técnico interino el 7 de julio pasado ante el despido de Sebastián Battaglia, luego de la eliminación de su equipo ante Corinthians de Brasil, por penales, en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2022. Tres días después fue respaldado por la dirigencia para dirigir hasta diciembre y ahora, luego de conseguir a fines de octubre de este año el titulo de la Liga Profesional, seguirá siendo el técnico en la próxima temporada.

En tanto los defensores Frank Fabra y Luis Advíncula siguen de licencia por las fiestas de Navidad y Fin de Año en Colombia y Perú, respectivamente, junto a sus familias y con permiso del club, razón por la cual no están en la segunda parte de la pretemporada que el plantel realiza desde ayer por la tarde y hasta el viernes 30 en el Centro de Entrenamientos de Ezeiza.

Hugo Ibarra fue ratificado en el cargo y renovará su vínculo por un año más como entrenador de Boca Juniors

En el doble turno de hoy Hugo Ibarra pudo contar con su plantel completo, exceptuando a los mencionados Fabra y Advíncula, ya que el volante Martín Payero recibió el alta tras haber estado aislado por coronavirus. El mediocampista, que era el último de los afectados por COVID-19-ya habían estado contagiados también el propio Ibarra, Esteban Rolón, Sebastián Villa, Carlos Zambrano y Alan Varela-, se movió hoy a la par de sus compañeros. Luego de las fiesta de Fin de Año se espera el retorno del mediocampista central Ezequiel Equi Fernández, quien viene de destacarse a préstamo en Tigre. El cuerpo técnico lo piensa como un gran “refuerzo” con vistas a 2023 y es por eso que no aceptó que sea cedido otra vez al club de Victoria.

Por su parte el futuro del arquero Agustín Rossi, la gran figura del bicampeón, sigue plagado de interrogantes, ya que su contrato vence el 30 de junio del año próximo y por ello seis meses antes, es decir a partir el 1 de enero quedará habilitado formalmente para negociar como “jugador libre” aunque pueda seguir en el Xeneize hasta mitad de año. La idea del arquero es seguir su carrera en el exterior y hasta aquí, según insistentes rumores, habría un firme interés de parte de Flamengo de Brasil.

Según los medios cariocas ya habría un acuerdo de palabra desde noviembre y se aguardará hasta los primeros días de enero para anunciar el precontrato con el futbolista: el vínculo sería por 4 años y pasaría a ser uno de los mejores pagos del último campeón de América, que disputará en febrero el Mundial de Clubes. Allí se podría encontrar con el volante riverplatense Juan Fernando Quintero, sobre el que el “Fla” también posó sus ojos. Por la sucesión de Rossi, mientras tanto, el conjunto de la Ribera cuenta con otros tres arqueros en su plantel: los experimentados Sergio Romero y Javier García y el juvenil Leandro Brey (20 años).

Agustín Rossi no renovaría con Boca Juniors y Flamengo pica en punta para acordar un precontrato con el arquero (REUTERS/Matias Baglietto)

En cuanto a los partidos a realizarse en enero, se confirmó por parte de la AFA el encuentro que sería oficial ante Racing Club el 20 de ese mes a las 13:30 (hora argentina) en Abu Dhabi, en el mismo estadio donde jugo su último amistoso la selección nacional antes de disputar el Mundial en la goleada por 5 a 0 a Emiratos Árabes, dirigido justamente por un ex Boca Juniors: Rodolfo Arruabarrena.

En Boca esperan una resolución para saber si podrá utilizar en ese encuentro a los siete jugadores que tienen suspendidos y que son, con una fecha Sebastián Villa, Alan Varela, Advincula, Zambrano y Diego González (este último vence su vinculo con el club el próximo sábado y no se sabe si continuará). Mientras que con dos fechas fue suspendidos Fabra y con cuatro Darío Benedetto, todos después de la derrota ante la Academia por 2 a 1, por el Trofeo de Campeones disputado a principios de noviembre de este año en San Luis.

Sin embargo, antes del choque por un nuevo título, el equipo azul y oro deberá disputar dos amistosos en San Juan: contra Independiente el 8 de enero y, seis días más tarde ante Everton de Chile. El plantel seguirá de pretemporada, estará concentrado en un hotel de la zona de Ezeiza hasta el viernes por la tarde y retornará el próximo dos de enero por la mañana en doble turno.

