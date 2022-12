Mayor PNP David Medina: ¿Existe un trasfondo político en su salida del equipo especial por orden del Ministerio del Interior?

Ministerio del Interior pasa a retiro al mayor PNP David Medina Guillen. Foto: Composición Infobae

Cuando se pensaba que el Equipo Especial de la Policía Nacional, que colabora con la Fiscalía, no iba a tener más problemas para seguir con sus labores como ocurrió cuando el expresidente Pedro Castillo estaba en el poder, pues ocurrió lo inesperado. El Ministerio del Interior (Mininter) decidió pasar al retiro al mayor David Medina, quien es la mano derecha del coronel PNP Harvey Colchado.

Medina participó de importantes operativos como la captura del José Luis Fernández Latorre, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), o de Javier Gallardo, ex comandante general de la institución policial, quien se ha visto involucrado en los ascensos irregulares denunciados el año pasado y que salpican a Castillo Terrones.

“Esto obedece a una evaluación que se realizó desde hace un mes, aproximadamente, por una junta evaluadora. Obedece estrictamente al marco legal y a aspectos técnicos”, manifestó Víctor Rojas, titular del Mininter, en diálogo con RPP Noticias. Además, agregó que “para pasar a un oficial a la situación de retiro o renovación de cuadros hay ciertas condiciones”.

“Una de ellas es que no tenga una línea de carrera dentro de la institución, que es el caso específico del mayor, que tiene 10 años en ese grado. No ha realizado el curso de estado mayor, requisito indispensable para lograr el grado inmediato superior que es de comandante”, puntualizó.

Expertos consultados por Infobae tienen diferentes posiciones al respecto y aclaran si hubo algún trasfondo político en la decisión de separar a este oficial.

Legalidad impertinente

El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, sostiene que al no haber realizado algún curso, el mayor David Medina era un candidato a pasar el retiro. Sin embargo, enfatizó que resulta “una lógica perversa porque si bien puede ser legal, finalmente el comando policial es que el delibera las condiciones que tiene el oficial”.

“Si el oficial realiza un servicio adecuado, la lógica es que no debería bajar. Entonces, si bien la medida tiene base legal, me parece absolutamente inconveniente porque [David Medina] es alguien competente y debería mantenerse en el servicio”, apuntó.

Pedraza recuerda que este tipo de situaciones siempre se trataron incluso cuando lideraba el sector Interior. “Existe este esquema errado dentro de la institución policial de pasar al retiro a personas que no tienen proyección, pero esa es una visión digamos militar porque el término de ‘servicio policial’, lo que importa para la ciudadanía y la institución no es el grado del oficial”, explicó.

“A mi me da igual que el señor sea comandante, general o coronel si, al final, no es capaz. Entonces, si el oficial es competente, lo lógico sería que se mantenga en el servicio. Entonces, es un tema que está pendiente de reforma en la normativa policial porque es, en rigor, una tara que tiene la institución de pasar al retiro a policías competentes porque uno se dedicaron al trabajo y no hicieron los cursos para ascender, y dos porque no han tenido la oportunidad de trabajar en las esferas del poder”, añadió.

“Es una situación poco conveniente”, apunta Pedraza. De otro lado, el exministro del Interior mencionó que el pase al retiro del mayor Medina llegó al despacho del ministro Rojas, quien no ha tenido el tiempo para evaluar el tema.

“Usualmente, hay una comisión de coroneles y generales que son los que proponen al comandante general de la Policía quiénes deberían pasar al retiro sobre la base de los antecedentes personales; es decir, su historia de vida. Vaya uno a saber que, tal vez, miraron solo ese aspecto [no haber realizado cursos para ascender]. En cualquier caso, tengo entendido que a pesar de tener esas condiciones, es factible que haya un retroceso de la decisión y se continúe con el servicio. Sin duda, [Mayor David Medina] Es un hombre cercano a [Harvey] Colchado porque realiza un trabajo óptimo e importante. Lo lógico sería darle la estabilidad al equipo especial porque de eso se trata, digamos, de mantener al efectivo policial que hace un buen trabajo. Es factible revisar este caso que pasa por el comando policial”, anotó.

Pedraza enfatizó que no cree que funcionarios nombrados por la gestión del exministro Willy Huerta estén detrás de la salida del Mayor Medina tal como lo deslizó la fiscal Marita Barreto. En esa línea, señaló que tiene las mejores referencias profesionales de Abel Gamarra, quien es jefe del gabinete de asesores del ministro Rojas.

Gamarra llegó al sector Interior para ocupar el viceministerio de Orden Interno el 26 de julio. “No creo que él [Abel Gamarra] haya sabido de estas movidas en el sector ni estar involucrado en los planes que tenía el señor Huerta por orden del expresidente Castillo”, opinó. Sin embargo, desconoció si ocurrió lo mismo con Abel José Tarazona Melitón, quien trabajó en la DINI y ahora asesora al actual ministro Rojas.

Poder Judicial no podrá intervenir

Otra lectura tiene Eduardo Pérez Rocha, ex director general de la Policía Nacional del Perú, sobre este tema.

“[El pase al retiro del mayor David Medina] Esto es totalmente legal y reglamentario. Todo el mundo habla que se le pasó al retiro. En realidad, lo que ha pasado es que se le ha premiado. Se supone que la renovación por cuadros, quiere decir que efectivamente se considera su hoja de vida. Si es que tiene o no tiene aspiraciones o facultades para ascender. Este mayor ya venía diez años sin tener la aspiración para ser comandante. Para tentar este cargo, debió haber seguido el curso de alto mando como mayor. Entonces, ya no podía ascender”, refirió.

Pérez Rocha añadió que “cuando se le invita a un oficial, por renovación de cuadros, se va con todos sus derechos y beneficios como si hubiese pasado al retiro por límite de edad o tiempo de servicio”. “En realidad, esto ha sido para depurar los cuadros para darle renovación de cuadros y darle cabida a oficiales que tienen aspiraciones dentro de la Policía”, acotó.

El ex director de la institución policial aseguró que “no existe ningún tipo de venganza política” en el pase al retiro del mayor Medina. “Un mayor no puede estar a cargo de las investigaciones. Las investigaciones, por si acaso, las ejecuta el Ministerio Público”, explicó. Además, refirió que la decisión es irreversible que no puede intervenir el Poder Judicial para restituir a este oficial.

“Ya el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año pasado, señaló que el Poder Judicial está prohibido de intervenir cuando existan reincorporaciones de oficiales que pasaron al retiro por medida disciplinaria y por reglamentos. El abogado del mayor Medina ha dicho que varios oficiales fueron reintegrados, pero eso ya no se puede hacer por una sentencia del Tribunal Constitucional. Los juzgados no pueden reincorporar a personal policial que haya pasado al retiro”, finalizó.