Dina Boluarte indicó que fue la única que estuvo en contra de presentar la cuestión de confianza

La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó a la región Cuzco para reunirse con el gremio de periodistas y con la Junta Directiva Confederación Nacional de Radio y Televisión en el Cusco- CNRTV de Medios Locales.

Luego de sostener esta reunión, la jefa de Estado se refirió a lo que fue la solicitud para la cuestión de confianza por parte del ex jefe del gabinete ministerial Aníbal Torres cuando aún Castillo Terrones lideraba el Poder Ejecutivo; según explica Boluarte Zegarra, ella fue la única ministra que estuvo en contra de que se solicite dicha herramienta política, ya que, el marco era inconstitucional.

“Ha habido un grupo de ministros que lo han llevado a presentar aquella cuestión de confianza que era pedir que se derogue una ley que el Tribunal Constitucional había avalado y presentar dicha herramienta era inconstitucional y cuando lo trajeron ante el Consejo de Ministros, la única ministra que se opuso que se presente esa cuestión de confianza ante el Congreso de la República fui yo y no porque estuviera del lado del Congreso o como dicen que tengo algo acordado con ellos”, detalló la presidenta.

La mandataria indicó que presentar la cuestión de confianza habría generado que se acelere la suspensión de Pedro Castillo o en su defecto, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente que, hasta ese momento no llegaba a la cantidad de votos suficientes para poder consumar dicha acción constitucional.

Incluso, en dicha confesión de la presidenta de la República, sostiene que, en una de la sesión del Consejo de Ministros, ella le recomendó a Castillo Terrones y a Torres Vásquez abstenerse de presentar dicha solicitud al parlamento.

“Algunos políticos han llevado un mensaje equivocado, han dicho que Dina Boluarte ha dado un golpe de Estado a Pedro Castillo, yo no he hecho eso, al contrario, yo al presidente Castillo, hasta donde pude, hasta donde se me permitió, acompañé, aconsejé, recomendé para que pudiera terminar su mandato en julio del 2026″, complementó la jefa de Estado.

En otro momento, la presidenta indicó que, será el PCM, Alberto Otárola quien acudirá a Brasil para estar presente en la juramentación del nuevo mandatario de dicho país, Lula da Silva.

